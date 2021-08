27.08.2021, 13:40 Uhr

Impfungen für Schüler

ab 12 Jahren

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die Landeshauptstadt...

setzt ihre Impfkampagne weiter fort und bezieht in die

dezentralen Impfungen auch die weiterführenden Schulen ein.

In Zusammenarbeit zwischen Impfzentrum und Amt für Schule und Bildung

wurden aus den rund 66 weiterführenden Schulen elf Standorte ausgewählt,

sodass in jedem der zehn Stadtbezirke mindestens eine zentrale Anlaufstelle

vorhanden ist, in der ein abgesetztes provisorisches Impfzentrum entstanden

ist.

Seit Mittwoch, 25. August,

konnten sich alle interessierten Schülerinnen und Schüler an drei

aufeinander folgenden Tagen an den dezentralen Impfstellen gegen

das Coronavirus impfen lassen.



Auch in der kommenden Woche besteht noch von Montag, 30. August,

bis Freitag, 3. September, die Möglichkeit, das dezentrale Impfangebot

wahrzunehmen.

Auch für interessierte Lehrkräfte und weitere Beschäftigte der Schule gilt

dieses Angebot. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich,

sodass das Impfangebot ebenfalls für jede Bürgerin und jeden Bürger

offensteht.

Bereits in den ersten beiden Tagen nutzten über 600 Menschen diese Möglichkeit.

Am Freitagvormittag, 27. August,

verschaffte sich Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche

zusammen mit der Schulleiterin des Leibniz-Montessori-Gymnasiums,

Anja Lehmann, einen persönlichen Eindruck vor Ort.

"Die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern ein gebündeltes und

koordiniertes Impfangebot zu unterbreiten, ist ein weiterer wichtiger Schritt,

um im neuen Schuljahr einen Schulbetrieb in Präsenz zu sichern", begrüßt

Stadtdirektor und Schuldezernent Burkhard Hintzsche das Engagement der

Impfteams an den weiterführenden Schulen.

Foto: PIXABAY (bearbeitet von Bruni Rentzing)

Die Impfungen finden jeweils von 11 bis 18 Uhr statt,

und es stehen auf Wunsch alle in der EU zugelassenen Impfstoffe zur

Verfügung. Schüler bis einschließlich 18 Jahren erhalten das Vakzin der

Firma Biontech, welches als einziges über eine Zulassung für Kinder ab

dem 12. Lebensjahr verfügt.

Schulleiterin Anja Lehman:

"Ich bin froh, dass die Impfung für alle Schülerinnen und Schüler ab

12 Jahren möglich ist und mit den Impfstellen an den Schulstandorten

eine einfache Möglichkeit unterbreitet wird, dieses Angebot wahrzunehmen."

Foto: PIXABAY (bearbeitet von Bruni Rentzing)

Vier Wochen

nach den Erstimpfungen...

kehren die mobilen Teams in die ausgewählten Schulstandorte zurück

und führen dort die notwendigen Zweitimpfungen durch. Start wird wieder

mittwochs, am 22. September sein. Nach einer kurzen Unterbrechung am

Wochenende werden die Zweitimpfungen in der Woche vom 27. September

bis 1. Oktober fortgesetzt.

Foto: PIXABAY (bearbeitet von Bruni Rentzing)

Folgende Schulstandorte wurden in enger Abstimmung zwischen

dem Impfzentrum und der Schulverwaltung festgelegt:

• Leibniz-Montessori-Gymnasium, Scharnhorststraße 8

• Lore-Lorentz-Schule, Fürstenwall 100

• Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Redinghovenstraße 16

• Joseph-Beuys-Gesamtschule, Siegburger Straße 149

• Carl-Benz-Realschule, Lewitstraße 2

• Heinrich-Heine-Gesamtschule, Graf-Recke-Straße 170

• Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstraße 13

• Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60

• Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Straße 75

• Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Straße 2

• Schloss-Gymnasium Benrath, Hospitalstraße 45

Darüber hinaus steht das Impfzentrum Düsseldorf sowie die dezentralen

Impfstellen im Atrium am Hauptbahnhof, am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee,

am Flughafen Düsseldorf und das Impfmobil als zusätzliche Anlaufstellen allen

Schülerinnen und Schülern zur Verfügung.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

