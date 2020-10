12.10.2020

18:15Uhr

+

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Düsseldorf weiter an.

Aktuell ist am Montag, 12. Oktober (Stand: 15 Uhr), die 7-Tages-Inzidenz

– also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen bezogen auf

100.000 Einwohner*innen – in Düsseldorf auf einen Wert von 54,8 gestiegen.



Mit Überschreiten des 50er-Wertes

werden in der Landeshauptstadt Düsseldorf zusätzliche

Schutzmaßnahmen zur Reduktion von Neuinfektionen umgesetzt.

+

Die Maßnahmen werden vor allem deshalb ergriffen,

damit die Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt weiter

möglich bleibt. Nur so kann die Quarantänisierung und damit die Unterbrechung

von Infektionsketten erfolgreich gewährleistet werden.

Gleichzeitig wird die Stadtverwaltung zeitnah Personal aus anderen Bereichen

der Verwaltung in das Gesundheitsamt umschichten, um die Arbeit des Gesund-

heitsamtes schnell und zielgerichtet zu unterstützen. Dadurch kann es allerdings

zu Einschränkungen der Serviceleistungen von Ämtern und Institutionen, wie zum

Beispiel bei den Stadtbüchereien, kommen.

+

Zusätzlich zur Stufe 1 ab der 35er-Inzidenz gilt mit Erreichen

der 50er-Inzidenz Folgendes:

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf Wochenmärkten.

Statt bisher 10 dürfen sich nur noch 5 Personen unter den in der

Coronaschutzverordnung genannten Vorausssetzungen im öffentlichen

Raum zusammen aufhalten.

Sofern Hygienekonzepte bei Veranstaltungen nicht bereits eine deutlich

kleinere Anzahl von Personen vorsehen oder andere Regelungen die Anzahl

der Personen nicht weiter reduzieren, dürfen Veranstaltungen mit maximal

500 Personen unter freiem Himmel oder 250 Personen in geschlossenen

Räumen stattfinden.

Bei allen Veranstaltungen muss die Rückverfolgbarkeit sichergestellt werden.

Es gilt stadtweit eine Sperrstunde für die Gastronomie von 1 Uhr nachts bis

zum nächsten Morgen um 6 Uhr.

Im Einzelhandel gibt es eine Reduktion der erlaubten Anzahl von gleichzeitig

anwesenden Personen von 1 Person/7 m² auf 1 Person/10 Quadratmetern.



Die Landeshauptstadt Düsseldorf empfiehlt,

private Feiern in privaten Räumen mit maximal 25 Personen

durchzuführen und bei solchen privaten Partys in

privaten Räumen eine Kontaktliste zu erstellen.

Zudem gilt ab jetzt eine Beschränkung auf 25 Gäste bei Trauerfeiern und

bei Trauungen (hier muss in öffentlichen Gebäuden ein Mund-Nasen-Schutz

getragen werden).

+

Weiterhin gelten folgende Maßnahmen, die seit der Überschreitung des

Schwellenwertes von 35 eingeführt worden sind:

Es gilt weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in

öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindertagesstätten. Dabei gelten die

Altersvorgaben aus der aktuellen Coronaschutzverordung.

In zwölf definierten Bereichen im Stadtgebiet wird das Tragen einer

Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Diese Bereiche werden in den

kommenden Tagen zusätzlich ausgeschildert.

+

Die Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt

für folgende zwölf Bereiche:

1. Kaiserswerth:

Kaiserswerther Markt/Klemensplatz

2. Rath:

Westfalenstraße/Westfalencenter

3. Gerresheim:

Dreherstraße/Fußgängerzone

4. Düsseltal:

Rethelstraße

5. Pempelfort:

Nordstraße/Duisburger Straße

6. Stadtmitte:

Der gesamte Bereich zwischen Altstadt im Westen,

Graf-Adolf-Straße im Süden, Hauptbahnhof im Osten

und Schadowstraße/Am Wehrhahn im Norden

7. Friedrichstadt/Unterbilk:

Friedrichstraße, Düsseldorf-Arcaden, Bilk S-Bahnhof

8. Unterbilk:

Bilker Allee, Bilker Kirche, Lorettostraße

9. Oberbilk:

Kölner Straße

10. Eller:

Gumbertstraße, Gertrudisplatz

11. Benrath:

Innenstadt, Fußgängerzone

12. Garath:

Stadtteilzentrum



Die Maßnahmen beider Stufen enden frühestens nach 14 Tagen,

was einer Inkubationszeit entspricht – und nur dann, wenn der Schwellenwert

wieder unterschritten wird. Wichtig zudem:

Alle beruflich bedingten Zusammenkünfte sind weiterhin zulässig unter Beachtung

der Arbeitssicherheit und Hygieneregeln.

Das Gesundheitsamt weist zudem nochmals auf die Beachtung

der Hygieneregeln nach der "A-H-A-Formel" (Abstand halten –

Hygiene beachten – Alltagsmaske MNB "Mund-Nasen-Bedeckung" tragen) hin.



So sollte jeder einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen halten, und

überall dort, wo der Abstand nicht einzuhalten ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung

tragen. Zudem sollte ebenfalls auf die Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel

regelmäßiges Händewaschen geachtet werden.

Unterscheidung:

Lokaler oder stadtweiter Anstieg

Bei allen zu ergreifenden Maßnahmen muss vor allem zwischen zwei Fällen

unterschieden werden: der lokal begrenzte sowie der stadtweite Anstieg

der Neuinfektionen.

Der aktuelle Anstieg ist stadtweit zu verzeichnen; die Neuinfektionen sind

nicht auf einen lokalen "Hotspot" zurückzuführen. Es ist davon auszugehen,

dass es mehrere unklare Infektionswege im gesamten Stadtgebiet gibt.





+

Bei einem lokal begrenzten Anstieg...

handelt es sich hingegen um punktuelle Ausbruchsgeschehen wie zum Beispiel

um Neuinfektionen in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in

Gemeinschafts unterkünften oder in Sammelunterkünften.

Also dort, wo sich ein Anstieg räumlich lokal zuordnen lässt. In diesem Fall würden

Maßnahmen zur aktiven Unterbrechung möglicher Infektionsketten eingeleitet werden. Eine gesonderte Sensibilisierung der breiten Bevölkerung wäre dann nicht erforderlich.

+

Hintergrund: Stufenkonzept

Um im Fall steigender Zahlen frühzeitig Maßnahmen ergreifen und somit eine

weitere Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verhindern zu können, hatte

die Landeshauptstadt Düsseldorf schon im Mai vorsorglich ein Stufenkonzept

entwickelt, das beim Erreichen von einer 7-Tages-Inzidenz in Höhe von 30 und

50 greifen würde.

Damals war durch den Bund...

lediglich die Zahl von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner*innen innerhalb einer

Woche als Schwellenwert festgelegt worden und es fehlte an entsprechenden

Handlungskonzepten. Diese Vorgabe wurde mittlerweile angepasst und auch in die Coronaschutzverordnung des Landes NRW übernommen, so dass nun abgestufte

Maßnahmen eingeleitet werden, sobald die 7-Tages-Inzidenz die Werte von 35

und 50 übersteigen sollte.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf