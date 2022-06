Grund, sich Sorgen zu machen?

Zahlen weiter angestiegen!



Da habe ich eben das hier gelesen... und mir Gedanken gemacht:

Bisher hatte ich noch kein Corona (3x auf Holz geklopft)!

Wie oft hattet ihr schon Corona?

So berichte ich heute wieder, wie es in der ersten Ferienwoche aktuell

in Düsseldorf / NRW - ausschaut:



Corona ist wirklich nicht vorbei...



Hier folgen nun die aktuellen Zahlen der letzten Tage

und der Stand - Tagesaktuell - von heute:

Inzidenzzahl vom 11.06.2022 ist 397,6

Inzidenzzahl vom 14.06.2022 ist 499,7

Inzidenzzahl vom 18.06.2022 ist 531,3

Inzidenzzahl vom 21.06.2022 ist 541,3

Inzidenzzahl vom 23.06.2022 ist 665,6

Inzidenzzahl vom 24.06.2022 ist 727,9

Inzidenzzahl vom 25.06.2022 ist 801,1

Inzidenzzahl vom 26.06.2022 ist 698,3

Inzidenzzahl vom 27.06.2022 ist 620,8

Inzidenzzahl vom 28.06.2022 ist 847,3

Quelle: RKI und Landeshauptstadt Düsseldorf

Wie immer für euch berichtet aus Düsseldorf von Bruni♥