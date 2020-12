Zu meinem Geburtstag

habe ich einen wunderbaren

Adventskalender meiner

bevorzugten Marke

geschenkt bekommen!

Da habe ich mich gefragt, wo der schöne Brauch dieses

Türchenöffnens bis das "Christkind" kommt, herkommt...

Was liegt da näher, als WIKIPEDIA zu befragen???

*



Der Adventskalender



Ein Adventskalender (in Österreich Adventkalender) gehört seit dem

9. Jahrhundert zum christlichen Brauchtum in der Zeit des Advents.

Der Kalender ist in verschiedenen Formen und Ausprägungen verbreitet,

zeigt jedoch in der Regel die verbleibenden Tage bis Weihnachten an.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Adventskalender

zählen entweder in Bezug auf das Kirchenjahr oder auf den

bürgerlichen Kalender. Adventskalender, die sich auf das Kirchenjahr

beziehen, umfassen den ganzen Advent (der erste Adventssonntag

kann zwischen den 27. November und den 3. Dezember fallen) bis

Weihnachten oder Heilige Drei Könige, während kalendarische

Adventskalender am 1. Dezember beginnen

und am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, enden.

Adventskalender sollen, ähnlich wie der Adventskranz,

die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest „verkürzen“ und

die Vorfreude steigern.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ursprünglich aus einer lutherischen Sitte Deutschlands stammend,

gehören Adventskalender heute in christlich geprägten Ländern zur

Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu Christi.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Im deutschsprachigen Raum haben vor allem Kinder einen Adventskalender.

Gleichwohl gibt es auch solche, die eher für Erwachsene angelegt sind.

Im Handel weit verbreitet sind Kalender, die mit weihnachtlichen Motiven

bedruckt sind und an denen sich kleine Türen öffnen lassen, hinter denen

sich Bilder, Sprüche, Süßigkeiten oder andere Überraschungen befinden.

Ebenso werden selbstgebastelte Kalender verwendet, denen oft ein

ähnliches Prinzip zugrunde liegt.

*

Quelle und weitere Informationen: WIKIPEDIA

Wie auch immer: Ich freue mich, jeden Tag ein Türchen zu öffnen!