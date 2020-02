Montag - und die Woche fängt gut an!

Es war schon fast Mittag und ich hatte nicht wirklich Lust, etwas zu kochen!

Da erinnerte ich mich, dass es mir im Cafè FRAU HEYE immer gut gemundet hat!

Gut, dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit, dort vorbei zu schauen!

Aller guten Dinge sind drei

Als Erstes schaute ich im Internet, was es denn Feines zum Essen gibt!

Ahhh... Rinderleber; die habe ich lange nicht gegessen! Prima, nehme ich!

Also, schnell auf den Weg gemacht um zu schlemmen!

Zweitens... bei FRAU HEYE angekommen und einen Blick auf die Karte geworfen!

Oooh... Hähnchenkeule; gibt es heute: ich hatte wohl auf einen alten Plan geschaut! Die freudliche Bedienung kam und nahm die Bestellung auf!

Drittens... Hackbraten; der stand heute auf dem Speiseplan, weil die Hähnchenkeulen leider nicht geliefert wurden! Also, dann habe ich das eben bestellt!

Zu dem üppigen Gericht trank ich noch eine kleine Flasche Wasser und bestellte mir zum Nachtisch einen Griesbrei mit Himbeersoße!

Hatte ich lange nicht gegessen!

Aber, das war noch nicht alles!

Wenn schon Sündigen, dann richtig!

Das musste einfach mal sein! Gönne es mir selten!

Im Cafè FRAU HEYE wird alles selbst zubereitet! Dazu gehören auch

Kuchen und Torten! Immer wieder andere und sehr, sehr lecker!

So kaufte ich mir ein Stück Käsetorte mit Früchten

und machte es mir später zu Hause damit so richtig gemütlich!

Mit uns selbst achtsam umgehen; das sollten wir öfters tun!