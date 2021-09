10.09.2021, 19:10 Uhr

Neuer Erlass für Quarantäne

an Schulen und Kitas ab 11.09.2021

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die Landeshauptstadt Düsseldorf...

setzt die am 10. September 2021 durch das Land veröffentlichte neue Test- und Quarantäneverordnung, die neue Betreuungsverordnung sowie den Erlass für

Quarantäne an Schulen und Kitas umgehend um.

Diese gelten ab Samstag, 11. September 2021.

Positiv getestete Personen müssen nach wie vor 14 Tage in Quarantäne.

Ausnahmen gelten nur unter bestimmten Voraussetzungen. Beispielsweise

für ausreichend immunisierte, asymptomatische Personen.

Hier gelten weiterhin die bisherigen Regelungen.

Für Kontaktpersonen wurde die Quarantäne auf 10 Tage reduziert.

Zudem besteht für asymptomatische Kontaktpersonen die Möglichkeit,

sich entweder mittels eines Antigen-Tests ab dem 7. Tag oder mittels eines

PCR-Tests ab dem 5. Tag aus der Quarantäne freizutesten.

Für Kontaktpersonen, die einer regelmäßigen Testung unterliegen

– beispielsweise in der Schule, in der Kita oder beim Arbeitsplatz,

kommen ab dem 5. Tag auch Antigen-Tests für eine Freitestung in Betracht.

Das Recht auf eine Freitestung...

gilt auch rückwirkend. Personen, die sich bereits heute in Quarantäne befinden,

für die diese neue Regelung jedoch gilt, können sich ab Samstag, 11.09.2021

freitesten lassen.

Eine wichtige Neuregelung...

gibt es zusätzlich für Schulen und Kitas. In der Regel müssen nur positiv getestete

Personen in Quarantäne. Die in diesem Kontext entstandenen Kontakte unterliegen

von nun an einer regelmäßigen Testpflicht in den verschiedenen Einrichtungen.

Eine Quarantäne gilt nicht automatisch für die komlette Klasse oder Gruppe.

Dies wird dann angeordnet, wenn es zu mehreren Übertragungen innerhalb

eines Klassenverbandes oder einer Gruppe gekommen ist.

Fragen??? - Wichtiges zum Thema:

Hier ist der Link zu den Fragen und gibt Antworten! (Bitte anklicken!)

Verordnungen,

Allgemeinverfügungen und Erlasse

Rechtliche Regelungen für das öffentliche Leben in Nordrhein-Westfalen

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium ist nach dem Infektions-

schutzgesetz zuständig, wenn es darum geht, Maßnahmen des Gesundheits-

schutzes landesweit anzuordnen. Dies geschieht in Form von Verordnungen

und Allgemeinverfügungen.

Aber auch Erlasse, die über die fünf Bezirksregierungen an die Kommunen

weitergeleitet werden, werden bei Regelungsbedarf veröffentlicht.



Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Aktuelle 7-Tage-Inzidenz:

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 124.3 (Vortag: 131.3)