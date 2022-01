17.01.2022, 13:40 Uhr

Coronaschutz: OSD

ahndet Verstöße

gegen die Maskenpflicht

in Warteschlangen



314 Einsätze, davon 104 im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung, verzeichnete der

Ordnungs- und Servicedienst der Landeshauptstadt (OSD) von Freitag,

14. Januar, bis Sonntag, 16. Januar. Insgesamt wurden 19 Ordnungs-

widrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Corona-

schutzverordnung eingeleitet.

Freitag, 14. Januar

Bei einer Nachkontrolle einer Altstadt-Kneipe wurden verschiedene

Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung und das Infektions-

schutzgesetz festgestellt: Die Dokumentation der 3G-Nachweise der

Mitarbeiter erfolgte unvollständig, anwesende Mitarbeiter wurden

nicht erfasst. Außerdem konnte festgestellt werden, dass die Gäste

ihre Plätze ohne Maske verließen und die Gänge und Freibereiche

als Tanzfläche nutzten. Das Tanzen wurde unterbunden,

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



Auch in drei Restaurants in Stadtmitte stießen die OSD-Einsatzkräfte

auf Verstöße gegen die Hygienevorschriften und das Infektionsschutz-

gesetz: Es konnten keine 3G-Dokumentationen vorgewiesen werden.

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



In einem Geschäft im Hauptbahnhof leiteten die Mitarbeiter des OSD

ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender 2G-Kontrollen

der Gäste ein. Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte in Lokalitäten

im gesamten Stadtgebiet insgesamt sieben Verstöße gegen die Masken-

pflicht, darunter ein Verstoß seitens eines Mitarbeiters.



Außerhalb von Corona

In einer Shishabar in Reisholz wurden bei der Kontrolle des Erlasses

zum Umgang mit Wasserpfeifen diverse Mängel festgestellt: In der

Zubereitung fehlten die vorgeschriebenen CO(Kohlenstoffmonoxid)

-Melder, weitere CO-Melder entsprachen nicht der vorgeschriebenen

DIN-Norm.

Zudem waren in der Zubereitung und an der Theke keine Feuerlöscher

vorhanden und es konnten Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz,

das Tabaksteuergesetz und die Abgabenordnung festgestellt werden.

Insgesamt wurden zehn Shiazo-Steine ohne Steuerbanderole,

28 angebrochene Tabakpackungen mit Steuerbanderole und

zwölf Tabakpackungen ohne Steuerbanderole sichergestellt.

Bis zur Umsetzung der Mindestanforderungen wurde die Zubereitung

untersagt, Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



Auch in einer Shishabar in Stadtmitte kam es zu zwei Verstößen

gegen das Nichtraucherschutzgesetz.

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



Samstag, 15. Januar

In einem Friseursalon in Pempelfort ahndeten die OSD-Mitarbeiter

je einen Verstoß gegen die Maskenpflicht und das Infektionsschutzgesetz:

Es konnte keine Dokumentation der 3G-Nachweise vorgelegt werden.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte des OSD vor einer Kneipe

in der Innenstadt diverse Verstöße gegen die Maskenpflicht fest - in

Warteschlangen besteht grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer Maske.

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



Sonntag, 16. Januar

In einem Restaurant in der Altstadt stellten die Einsatzkräfte des OSD

einen Verstoß gegen die Maskenpflicht durch einen Mitarbeiter fest.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



Statistik

Die Gesamtzahl der qualifizierten Einsätze des OSD seit dem

18. März 2020 beziffert sich auf 61.570, von denen 24.081 Bezug

zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung hatten.

Die Gesamtzahl der seit dem 25. November 2021 durchgeführten

Kontrollen gemäß § 28b Infektionsschutzgesetz beziffert sich auf 6.689.

42 erfasste Anrufe mit Hinweisen zum Coronaschutz gingen bei der

OSD-Leitstelle ein, zudem 54 Anrufe mit Bezug zu Kontrollen von

Mitarbeitenden. Die Gesamtzahl der zum Thema "Corona" seit dem

18. März 2020 in der Leitstelle eingegangenen Anrufe beläuft sich auf

19.591, davon 31 zu den Kontrollen gemäß § 28b Infektionsschutzgesetz.



Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Aktuelle Inzidenzzahlen:

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 462.4 (Vortag: 510.9)