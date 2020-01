Stockum. Zur internationalen Publikumsmesse „boot“ kommen die Besucher am besten mit der Rheinbahn. Das Verkehrsunternehmen verstärkt von Samstag, 18. Januar, bis Sonntag, 26. Januar, das Angebot zum Messegelände:

Die Stadtbahnlinie U78 – die schnellste Verbindung zwischen Haupt-bahnhof und Messe – fährt im dichten Takt und mit längeren Zügen. Die Buslinie 722 verbindet Hauptbahnhof und Messe-Congress-Center im 20-Minuten-Takt. Die Buslinie 896 pendelt zwischen Flughafen und Messe.

KombiTicket: Eintrittskarte gilt als Fahrschein



Die Eintrittskarten sind KombiTickets und gelten für die Hin- und Rückfahrt im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Preisstufe D). Die Messegäste können sie bis 3 Uhr nachts in allen Bussen und Bahnen, auch in S-Bahnen, RB- und RE-Zügen, nutzen. Die KombiTickets gelten nicht in den Zügen des Fernverkehrs (zum Beispiel ICE oder IC).

Informationen über Programm und Preise gibt es unter: www.messe-duesseldorf.de.