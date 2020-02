„Fit und sicher am Steuer – Mobil bleiben im Alter“



Die meisten Seniorinnen und Senioren sind seit vielen Jahren unfallfreimit ihrem Auto unterwegs. Dennoch beschleicht sie manchmal das Gefühl, nicht mehr so souverän zu fahren wie früher. Bestimmte Fahrmanöver empfinden sie als schwierig, einige Strecken werden

gemieden. Auch sind ihnen nicht immer alle neuen Regeln und Verkehrszeichen bekannt.

Dabei könnten viele Unsicherheiten durch Informationen und praktisches Üben aus dem Weg geräumt werden.

Damit Seniorinnen und Senioren möglichst lange sicher mobil bleiben können, hat die Verkehrswacht das Programm „Fit und sicher am Steuer – Mobil bleiben im Alter“ gestartet. „Wir wollen älteren Autofahrerinnen und Autofahrern die Möglichkeit geben, ihre Kenntnisse und ihr Können aufzufrischen“, so Simon M. Höhner Geschäftsführer der Verkehrswacht Düsseldorf. „Es geht nicht darum, eine zweite Führerscheinprüfung abzulegen. Vielmehr wollen wir gemeinsam Veränderungen im Straßenverkehr besprechen und uns über individuelle Probleme austauschen.“ Unterstützt wird die Verkehrswacht dabei vom Fahrlehrerverband Nordrhein und dem Seniorenrat der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Am 12.03.2020 lädt die Verkehrswacht zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung ein, bei der die Veränderungen und Neuerungen besprochen werden, die sich in den letzten Jahren im Straßenverkehr ergeben haben. Dabei werden u. a. Fragen zum richtigen Verhalten im Kreisverkehr, Fahren in der Verkehrsberuhigten Zone, dem korrekten Verhalten gegenüber Radfahrern oder zur Bildung einer Rettungsgasse beantwortet. Außerdem werden die Inhalte einer Beratungsfahrt, für die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freiwillig anmelden können, erläutert.

Neben individuellen Wünschen der Teilnehmer werden bei der Beratungsfahrt Themen wie Fahrzeughandhabung, Verhalten an Kreuzungen, Linksabbiegen, Spurwechsel, Überholen und Einfädeln, Abstand und Geschwindigkeit sowie Früherkennung von Gefahrensituationen und vorausschauendes Fahren besprochen.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass die Sicherheit beim Fahren durch praktisches Üben unter professioneller Anleitung deutlich verbessert werden kann“, so Fahrlehrer Harald Dörpfeld. „Daher empfehlen wir all jenen eine Beratungsfahrt, die sich in der einen oder anderen

Verkehrssituation unsicher fühlen. Bei Bedarf können auch weitere Übungsstunden vereinbart werden.“

Wer Interesse an der Teilnahme der Informationsveranstaltung am 12.03.2020, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, hat, meldet sich bitte bis zum 28.02. bei der Verkehrswacht Düsseldorf unter 0211/ 306644 oder service@verkehrswacht-duesseldorf.de an.

Weitere Informationen zum Programm „Fit und sicher am Steuer – Mobil bleiben im Alter“ erhalten Sie bei Ihrer Verkehrswacht Düsseldorf oder im Internet unter der Adresse https://www.verkehrswacht-duesseldorf.de

Ansprechpartner:

Simon M. Höhner, Geschäftsführer

T 0211/ 30 66 44

E gf@verkehrswacht-duesseldorf.de