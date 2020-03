Sterneküche im Supermarkt? Warum nicht! Das finden auch die Inspektoren desrenommierten Restaurantführers „Guide MICHELIN“ und würdigen das besondere Gastro-Konzept von Zurheide Feine Kost aus Düsseldorf: Heute, Dienstag, kurz nach 11 Uhr vergaben sie innerhalb einer Livestream-Sterneverleihung einen MICHELIN Stern an Küchenchef Anton Pahl und sein Team. Der neue Guide MICHELIN 2020 wird ab dem 6. März im Handel erhältlich sein.

Die Spannung war kaum auszuhalten: Küchenchef AntonPahl, Sous Chef Egor Hopp sowie das gesamte Setzkasten-Team, die Zurheide- Geschäftsführung und viele Stammgäste versammelten sich am Vormittag im Gourmet-Restaurant des Erlebnis-Supermarktes an der Berliner Allee und schauten gebannt auf die Bekanntgabe der Preisverleihung des legendären Guide MICHELIN, die

diesmal per Livestream stattfand. Kurz nach 11 Uhr brach dann großer Jubel aus, denn es stand fest: Über dem Erlebnis-Supermarkt Zurheide Feine Kost an der Berliner Allee in Düsseldorf erstrahlt zukünftig ein MICHELIN Stern.

„Für uns geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung: ein MICHELIN Stern in unseren Supermarkt zu holen und damit ein positives Zeichen für die Zukunft derBranche zu setzen. Wir gratulieren Anton Pahl und seinem Team zu diesem großartigen Erfolg! Wir sind stolz auf die gesamte Mannschaft, die von Beginn an kreativ und mutig mit einem besonderen Küchen-Konzept vorangegangen ist“, freut sich Geschäftsführer Heinz Zurheide. „Neben all unseren bisherigen Auszeichnungen für unseren Supermarkt wie dem ‚Store of the Year‘ oder ‚GASTRO STAR‘ ist diese Ehrung vom Guide MICHELIN etwas wirklich Außergewöhnliches für uns. Das Setzkasten-Team ist Sinnbild für alle unsere Zurheide-Mitarbeiter, die jeden Tag von neuem für unsere Kunden ihr

Bestes geben. Wir sind sehr stolz auf Euch“, erklärt Rüdiger Zurheide.

Zukunftsweisendes Zeichen

Mit dieser Auszeichnung setzt der MICHELIN ein zukunftweisendes Zeichen für diemoderne Spitzengastronomie. So heißt es in der offiziellen Pressemitteilung, dass vor allem die „ausgeprägte Vielfalt an Gastronomiekonzepten“ in Deutschland zugenommen hat. „Ungebrochen ist der Trend zum ‚Casual Fine Dining‘, will heißen: kulinarischer Genuss auf hohem Niveau in legerer, lockerer Atmosphäre. Dazu Gwendal Poullennec, Direktor Guide Michelin: ‚Der Besuch eines Sterne-Restaurants ist längst keine formelle und elitäre Angelegenheit mit Schlips und Kragen mehr. Eine wachsende Zahl von Gastronomen in Deutschland macht vor, dass es auch anders geht, und nimmt damit vielen Gästen die Hemmungen vor dem Besuch im Gourmet-Restaurant“, heißt es weiter. „Genau auf diesen Trend setzen wir mit dem Setzkasten-Konzept“, freut sich Anton Pahl. „Wir wollten von Anfang an mit einer modernen Küche und einer überraschend-kreativen Präsentation auf den Tellern begeistern. Dabei kommt auch der Spaß nicht zu kurz, denn unsere Küche ist für alle auch immer ein Live-Erlebnis. Wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste, sprechen und lachen viel mit ihnen und erklären ganz persönlich unsere Kreationen auf den Tellern“, so Anton Pahl, der sich jetzt erst einmal daran gewöhnen muss als „Sternekoch“ bezeichnet zu werden: „Jetzt heißt es für uns, auf dem Küchenboden zu bleiben, noch mehr Gas zu geben und weiter an uns zu arbeiten. Unser Ziel ist, noch mehr Freunde für unser Konzept zu gewinnen und zu beweisen, dass Sternegastronomie Spaß macht,“ erklärt der Sternekoch.

Guide MICHELIN: Sternerestaurant im Supermarkt?

Der Guide MICHELIN lobt das Setzkasten-Konzept wie folgt: „Sternerestaurant imSupermarkt? Dieses Gastro-Konzept ist ein absolutes Novum in Düsseldorf! Zu erleben im UG des "Crown", einem der größten Lebensmittelmärkte Europas! Nicht nur die Location ist erwähnenswert: Zum schicken Ambiente samt teils einsehbarer Küche besondere Einblicke hat man vom Chefstable) bieten Küchenchef Anton Pahl und sein Team kreativ-moderne Gerichte. Der Setzkasten-Küchenchef setzt auf top Produkte - schön ausgewogen und klar die Zubereitung. Gelungen und nicht überladen ist z. B. die Kombination aus Seezunge, Sellerie, Wasabi und Sudachi-Limone. Am Abend wählen Sie ein 3-, 4- oder 5-Gänge-Menü, mittags gibt es eine legere Speisekarte.“ Erst vergangenen November durfte sich das Setzkasten Team über 16 Gault&Millau-Punkte und zwei Hauben freuen. Ein „Spiel aus Aromen, Texturen und Temperaturen“,ein Angebot aus „vielen Trends der aktuellen Spitzengastronomie zum gastfreundlichsten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so lobte bereits der Gault&Millau das Zurheide Feine Kost Gourmet-Restaurant „Setzkasten“. Die Besucher des 11. Zurheide Gourmet Festivals, das vom 22. März auf den 4.Oktober verschoben worden ist, können sich nun über einen weiteren Sternekoch freuen. „Wir haben ja versprochen, noch ein Sternchen mehr für unser Festival zu gewinnen: Mit unserem Anton Pahl als weiteren Sternekoch ist es uns schneller gelungen, als gedacht“, ergänzt schmunzelnd Heinz Zurheide.