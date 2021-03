Die FFP2-Atemschutzmaske RM 100 des Neusser Gesundheitsunternehmens medisana überzeugte im aktuellen FFP2-Masken-Test der Stiftung Warentest: Bei den wichtigsten Testkriterien „Atemkomfort“ sowie „Filter¬wirkung für Aerosol¬partikel“ erhielt die RM 100 jeweils das bestmögliche Testurteil „Hoch“. Somit bestätigen die Tester von Stiftung Warentest, dass auf die Filter¬wirkung des geprüften medisana-Modells Verlass ist: Sie hielt rund 99 Prozent der Aerosol¬partikel zurück und schützt somit nachweislich gegen Covid-19. Auch in Sachen „Atemkomfort“ vergibt das renommierte Test-Institut die Bestnote – beim Tragen der zertifizierten medisana Atemschutz¬maske RM 100 fällt das Atmen leicht. Das dürfte vor allem diejenigen erfreuen, die viele Stunden am Tag eine Maske tragen müssen. Auch beim Thema Schad¬stoffe gab es keinerlei Auf¬fäl¬lig¬keiten bei der medisana Atemschutzmaske.

Im Rahmen des Testkriteriums „Passform“ erreichte die RM 100 die zweitbeste Beurteilung und liegt damit im Gesamtergebnis weit vorne. Um eine optimale Passform sicherzustellen und einen best¬möglichen Schutz zu gewähr¬leisten, verweist medisana darauf, dass Nutzer unbe¬dingt auf einen passenden Sitz für ihre Gesichtsform achten müssen. Hierzu wird zu jeder medisana Maske ein zusätzlicher Clip mitgeliefert, der bei Bedarf hinten am Kopf an den Gummistraps befestigt werden kann. Dadurch liegt die Maske enger am Gesicht an und kann für einen besseren Sitz für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sorgen. Insgesamt erhielt die FFP2-Atemschutzmaske RM 100 von medisana das zweitbeste Gesamturteil im Masken-Test der Stiftung Warentest – und überzeugt darüber hinaus mit nur der Hälfte des Kaufpreises im Vergleich zum Testsieger.

Als einer der führenden Spezialisten in der Gesundheitsvorsorge und mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Medizinprodukten ist medisana frühzeitig in die Produktion von FFP2-Masken eingestiegen, um zum Schutz der Bevölkerung beizutragen. Die medisana Atemschutzmasken RM 100 sind klassifiziert in der Schutzklasse FFP2 (Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie festen und flüssigen Stäuben, Rauch und Aerosolen), CE-zertifiziert (CE 2834) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und des anwendbaren Standards EN 149:2001/A1:2009. Die Gültigkeit dieses europäischen Zertifikats beträgt fünf Jahre. Die medisana FFP2-Masken RM 100 besitzen ein effizientes 3-Schicht-Filtersystem, sind einzeln verpackt, um eine mögliche Verunreinigung vor dem Gebrauch zu verhindern, sowie zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Die medisana FFP2-Atemschutzmasken RM 100 sind im Online- und Fachhandel und unter www.medisana.de erhältlich.

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt sich das deutsche Unternehmen mit der Devise „Deine Gesundheit in guten Händen" für die Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für gesundheitsbewusste Verbraucher.