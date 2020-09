Weil im Stadtteil immer mehr Kinder unterwegs sind oder auf den Nebenstraßen spielen, spendete der Reichsheimstätten-Verein Düsseldorf-Unterrath (RVDU) jetzt zehn Streetbuddys und stellte sie an markanten Punkten auf.



Die kleinen bunten Männchen stehen am Straßenrand, winken mit Fähnchen und leuchten in Signalfarben: Die Streetbuddys - Straßenkumpel - sollen Autofahrer zur Vorsicht und Rücksicht auf Kinder mahnen. Denn viele nähmen oft nicht genügend Rücksicht, beklagt die RVDU-Vorsitzende Luzia Busemann. Das gelte auch für Fahrer von „Elterntaxis“, die ihre Kinder zur Schule brächten.

Das „Ursprungsgebiet“ des RVDU liegt, wie schon bei der Gründung des Vereins 1927, in Unterrath-West etwa zwischen Eckener Straße im Norden und dem Thewissenweg im Süden, der Kalkumer Straße im Osten und dem Straßenzug Am roten Haus/Deikerstraße im Westen.

„In jüngster Zeit haben vermehrt junge Familien das Erbe angetreten oder sind hierher gezogen“, so Luzia Busemann, „allein im ersten Teilstück der Golzheimer Heide leben jetzt mehr als 20 Kinder im Kita- und Schulalter.“

Zum Schutz der Schulkinder

Darum habe der RVDU die Streetbuddys beschafft und aufgestellt. An der Kehler Straße sorgten sie inzwischen mit dafür, dass die geänderte Verkehrsführung zum Schutz der Schulkinder auch beachtet werde. Das sei ein gutes Zeichen dafür, dass die kleinen Figuren auch wirklich wahrgenommen würden, fasst Busemann zusammen. Und weiter: „Wir wollen mit unserer Aktion Unfallgefahren reduzieren. Die Sicherheit der Kinder ist uns wichtig!“