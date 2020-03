Was heißt Vorerkrankungen?

Das Virus trifft nicht nur alte Menschen, sondern auch jüngere Menschen, warum?

Viele ältere Menschen sind bereits aufgrund des Alters geschwächt und leiden zu dem an sogenannte Vorerkrankungen. Dazu gehören u.a. Diabetes mellitus, Arterielle Hypertonie, Gefäßerkrankungen wie KHK, Z.n. Herzinfarkten, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen wie Tumore, Patienten, die eine Chemotherapie oder Radiatio machen oder gemacht haben. Aber auch die Unterernährung bei alten Menschen, die zur Kachexie, Sarkopenie und in den meisten Fällen zur Exikkose führen, macht diese Menschen für viele Erreger vulnerabel. Nicht zu vergessen, daß viele Menschen unter einer dementiellen Erkrankung leiden. Das kann bedeuten, daß sie sich unregelmäßig ernähren oder sich gar weigern und sich auch weigern, ihre Medikation einzunehmen. Die Folgen wären erneut eine Schwächung des Immunsystems. Aber viele ältere Menschen leiden auch an Autoimmunerkrankungen. Man muss ja auch bedenken, daß alle Organe ja auch altern und somit ist der Abbau, aber insbesondere die Verstoffwechselung von Medikamenten deutlich verlangsamt, daher sind ältere Menschen für Infektionserkrankungen, ob viral oder bakteriell, sehr anfällig. Zu den Risikofaktoren gehören auch Patienten, die unter COPD, Asthma und andere Lungenerkrankungen sowie tumoröse Erkrankungen leiden, die das Immunsystem schwächen und somit auch die Abwehr gefährlicher Viren und Bakterien. Auch Raucher und Alkoholiker sind sehr stark gefährdet.

Aber warum ist das Virus auch für jüngere Menschen gefährlich?

Jüngere Menschen können ebenfalls unter Autoimmunerkrankungen leiden. Viele sind Diabetiker (Typ1), Raucher, trinken zu viel Alkohol und manche leiden unter Lungenerkrankungen und Stoffwechselstörungen. Auch unter den Jüngeren haben viele Tumorerkrankungen oder zum Beispiel Multiple Sklerose. Diese Menschen sind ebenfalls gefährdet! Vergessen wir nicht die Menschen, die drogenabhängig sind oder unter dem HIV-Virus leiden. Diese Gruppen sind unabhängig vom Alter als "Risikogruppen" anzusehen, daher sollte man das Virus nicht unterschätzen!

Ich möchte zuletzt darauf hinweisen, daß viele Menschen Autoimmunerkrankungen haben ohne es zu wissen, daher bitte ich um Rücksicht allen Menschen gegenüber unabhängig vom Alter!

Meine Bitte: Seien Sie klug, nachsichtig, gütig und halten Sie durch. Es wird vorbeigehen.

Bleiben Sie mir gesund!

Mimoun Azizi