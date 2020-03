CORONA

Ich mag dich nicht!

Bitte verschwinde!

Zu meinem Geburtstag...

am 27. November bekam ich von meiner Schwester einen Aufstellkalender für jeden Tag geschenkt! Und nun - 4 Monate später - sind wir alle in einer Lage, die sich keiner von uns erträumt hätte! Irgendwie hatte ich den Kalender total vergessen! Doch als ich gestern aufräumte, ist er mir in die Hände gefallen und so habe ich jetzt jeden Tag etwas, was mich durch den Tag bringt; mir Mut macht und mich unterstützt, den Glauben nicht zu verlieren! Den Glauben, dass alles wieder gut wird!

Wie kannst du glauben...

dass alles wieder gut wird? Werden mich sicher einige fragen... Bei den vielen, vielen Toten, die dieser Virus schon dahingerafft hat?!? Weil ich die Hoffnung nie verloren hatte in meinem Leben! Weil es schon so viel Schlimmes gab und es trotzdem irgendwie weiter ging! Und weil ich auch den Verstand eingesetzt hatte, den wir doch (fast) alle mitbekommen haben! Weil ich mich an sinnvolle Anordnungen halte und weil ich leben will!!!

Kommt alle gut durch diesen Tag...

das wünsche ich von Herzen und hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen!