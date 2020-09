CORONA-NEWS

1.-11. September 2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11.09.2020 - 08:10 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 11. September

Mit Stand Freitag, 11. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.825 (+21) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 89 (-3) Menschen sind aktuell noch infiziert.



10.09.2020 - 07:45 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 10. September

Mit Stand Donnerstag, 10. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.804 (+11) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 92 (+5) Menschen sind aktuell noch infiziert.



09.09.2020 - 16:00 Uhr

Coronaschutz: 20 Anzeigen wegen Maskenverstößen

Der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) hat auch am Dienstag,

8. September, gemeinsam mit Rheinbahn und Polizei in Fahrzeugen und

an Haltestellen der Rheinbahn kontrolliert, ob alle Fahrgäste wie vorge-

schrieben eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen.



09.09.2020 - 09:20 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 9. September

Mit Stand Mittwoch, 9. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.793 (+12) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 87 (-11) Menschen sind aktuell noch infiziert.



08.09.2020 - 10:20 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 8. September

Mit Stand Dienstag, 8. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.781 (+11) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 98 (-1) Menschen sind aktuell noch infiziert.



07.09.2020 - 16:50 Uhr

Coronaschutz: OSD verzeichnet am Wochenende 153 Einsätze

Die Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes der Landeshauptstadt

(OSD) mussten am Wochenende von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. September,

153 Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung nachgehen.

Dabei traten in der Gastronomie zum Teil gravierende Verstöße gegen die

Infektionsschutzbestimmungen zu Tage.



07.09.2020 - 09:30 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 7. September

Mit Stand Montag, 7. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.770 (+11) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 99 (+9) Menschen sind aktuell noch infiziert.





06.09.2020 - 10:15 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 6. September

Mit Stand Sonntag, 6. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.759 (+16) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 90 (-12) Menschen sind aktuell noch infiziert.



05.09.2020 - 10:25 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 5. September

Mit Stand Samstag, 5. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.743 (+17) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 102 (+2) Menschen sind aktuell noch infiziert.





04.09.2020 - 10:35 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 4. September

Mit Stand Freitag, 4. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.726 (+19) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 100 (-1) Menschen sind aktuell noch infiziert.



03.09.2020 - 10:10 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 3. September

Mit Stand Donnerstag, 3. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.707 (+8) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 101 (-3) Menschen sind aktuell noch infiziert.









02.09.2020 - 17:30 Uhr

Coronaschutz: Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet

37 Fahrgäste fielen auf/überwiegender Teil hält sich an Vorgaben





02.09.2020 - 10:10 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 2. September

Mit Stand Mittwoch, 2. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.699 (+18) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 104 (-6) Menschen sind aktuell noch infiziert.





01.09.2020 - 10:05 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 1. September

Mit Stand Dienstag, 1. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.681 (+7) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 110 (-1) Menschen sind aktuell noch infiziert.

