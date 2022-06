Im unmittelbaren Nahverkehr hat sich für uns das 9-EURO-Ticket schnell bezahlt gemacht. Doch es animiert auch zu weiteren Ausflügen, zum Beispiel nach Brühl zwischen Köln und Bonn, denn vom Brühler Bahnhof ist es nur ein Katzensprung zum Ehrenhof des berühmten Schlosses. Und das Ticket hat - zumindest unter der Woche - seine Bewährungsprobe bestanden. Die Züge hatten zwar einige Minuten Verspätung und waren voll, aber es gab noch genügend Sitzplätze. Nur beim Umsteigen am Kölner Hauptbahnhof war das Gedränge am Bahnsteig ziemlich groß, aber das ist hier eigentlich normal...



Augustusburg

Dass der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August aus dem Hause Wittelsbach (1700 - 1761) nicht nur geistlicher, sondern auch ein überaus weltlicher Herrscher war, zeigt die prachtvolle Schlossanlage in Brühl.

Südseite von Schloss Augustusburg (Detail).

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Über den Resten einer mittelalterlichen Wasserburg ließ er ab 1725 eine aufwändige Rokoko-Anlage mit barockem Garten nach französischen Vorbild bauen.

"Broderie" (Stickerei)-Parterre

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Er beauftragte bedeutende Baumeister und Künstler wie Francois de Cuvilliés und Balthasar Neumann. Schloss Augustusburg wurde 1768 schließlich vollendet. Es diente nicht nur dem Repräsentationsbedürfnis des Kurfürsten, sondern galt auch als seine Lieblingsresidenz.

Blick auf Augustusburg.

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Falkenlust

Doch damit nicht genug: Da Clemens August passionierter Jäger war, ließ er in den 1730er Jahren am Rande des Wildparks, der seit dem 12. Jahrhundert im Besitz der Kölner Erzbischöfe war, das Schlösschen "Falkenlust" bauen, ein architektonisches Meisterwerk des Rokoko, in dem die adligen Jagdgesellschaften in angemessenem Ambiente feiern konnten.

Schloss Falkenlust, Eingangsseite zum Ehrenhof.

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Die Grottenkapelle

Gleichzeitig mit dem Jagdschloss entstand nebenan ein weiteres Schmuckstück: die Kapelle St. Maria Aegyptiaca. Der achtseitige Zentralbau ist im Innern vollständig mit Muscheln und Mineralien dekoriert, so dass er wie eine Grotte wirkt.

Die achtseitige Grottenkapelle liegt im Waldstück neben Schloss Falkenlust.

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Gärten und Park

Das Highlight ist zweifellos die barocke Gartenanlage an der Südseite von Schloss Augustusburg, deren heutige Gestaltung auf originale Vorlagen zurückgeht. Von der Balustrade hat man einen schönen Blick auf das langgestreckte Parterre. Die streng symmetrischen ornamentalen Muster von Buchsbaum, Kies und Blumen ergeben gleichsam ein Bodengemälde, aufgelockert durch Bassins mit Fontänen und abgeschlossen durch den Spiegelweiher mit Statuen der „Vier Jahreszeiten“.

Skulpturen der "Vier Jahreszeiten".

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Neben der Hauptachse bilden Hecken weitere intimere Naturräume. Das insgesamt ca. 50 qm² große Park- und Waldgelände gestaltet Peter Joseph Lenné ab 1840 zu einem englischen Landschaftsgarten um, wie er damals in Mode kam. Dass Lenné auch die gerade eröffnete Eisenbahnstrecke Köln-Bonn in die Gestaltung einbezog, zeigt, dass er auf der Höhe der Zeit war.

Allee Richtung Schloss Falkenlust.

Foto: ©Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Schloss Falkenlust liegt ca. 2,5 km von Augustusburg entfernt. Vom barocken Garten aus führt ein Spaziergang durch den Wald bis hin zu der schönen Lindenallee Richtung Jagdschloss. Und auch heute noch durchschneidet die Eisenbahnstrecke das Gelände. Damit schließt sich der Kreis zum 9-EURO-Ticket...

Die Schlossanlage Brühl gehört als Gesamtkunstwerk von europäischem Rang seit 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe.



Ich wünsche viel Freude beim Spaziergang durch die Brühler Schlossanlage.

Quellen

Birgit Wilms: Die Straße der Gartenkunst, Gärten und Parks an Rhein und Maas, Greven 2013, S. 38-41.

https://www.schlossbruehl.de/schloss-augustusburg/

https://www.schlossbruehl.de/schlosspark-bruehl/