Samstagsspaziergang

5. Dezember 2020

Bäume auf der

Sichelstraße

Düsseldorf

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Samstagmittag...

bin ich nur wenige Schritte gegangen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich habe die schönen Bäume auf der Sichelstraße

in Düsseldorf-Gerresheim angeschaut und auch

fotografiert! Vor den blauen Himmel und den

weißen Wölkchen sahen sie ganz besonders

schön aus!

Das wollte ich in jedem Fall festhalten!

Denn so etwas Schönes, sehe ich mir

auch zu Hause immer wieder gern an!

Ein Flugzeug flog gerade auch über den Bäumen!

Und die Sonne schien mit voller Kraft!!!

Da habe ich mich an dieses Gedicht erinnert!

Irgendwie passt es gerade gut zu den Bäumen!

Johann Wolfgang Goethe

aus: Wilhelm Tischbeins Idyllen

Wenn in Wäldern Baum an Bäumen,

Bruder sich mit Bruder nähret,

Sei das Wandern, sei das Träumen

Unverwehrt und ungestöret;

Doch, wo einzelne Gesellen

Zierlich miteinander streben,

Sich zum schönen Ganzen stellen,

Das ist Freude, das ist Leben

Aus: Wilhelm Tischbeins Idyllen, Vers 4

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)