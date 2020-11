Gödinghover Weg

Düsseldorf-Gerresheim

+

Zwischen Düsseldorf und Gerresheim...

befindet sich das Naturschutzgebiet Düsselaue bei Gödinghoven!

Dort zog es mich am Montag, den 5. November 2020 hin,

um einige Fotos zu schießen!

Hier ging es nicht weiter...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die Landschaft...

wird geprägt von Hügeln und Feldern!

Auch große Flächen von Wälder sind hier zu sehen!

Überwiegend sind diese Wälder mehr naturbelassene

Hangwälder! Das macht gerade diesen/ihren Reiz aus!

Mein Ziel...

war der Gödinghover Weg 80!

Dort angekommen befinde ich mich in einer Sackgasse!

Rechts neben der Zufahrt zum Hof geht es in den Wald!

Einige Menschen mit ihren Hunden sah ich dort. Auch

Spaziergänger und Jogger!

Wer hier wohnt, das ist gut zu sehen!

Vor einer nun schon längeren Zeit besuchte ich mit einem

Bekannten den Mann, dem der Hof gehörte! Einen netten

schon etwas älteren Mann. Ich erinnere mich noch an ihn;

aber das Gesicht dazu ist etwas "unklar" geworden; in den

vielen Jahren, die schon vergangen sind!

Er hatte sich kurz zuvor einen schönen Mantel gekauft, den

er uns präsentierte! Auch an alte Fotos in Bilderrahmen kann

ich mich noch erinnern! Es war jedoch zu einer Zeit, als ich noch

kein Handy oder eine Digitalkamera hatte... ach ja, Erinnerungen!

Einladend offen die Tür...

Blicke ich nach links...

sehe ich über Wiesen und Felder zwischen den Hochspannungsmasten

den Turm der Gerresheimer Glashütte! Auch alles Erinnerungen an eine

längst vergangene Zeit! Auf dem Gelände dort wird in den nächsten Jahren

ein riesengroßes und schönes Wohngebiet entstehen!

In dem sogenannten Glasmacherviertel! Darauf bin ich schon sehr gespannt!

Als ich dort stand...

sah ich einen Trecker, der sicher zu dem dazugehörigen Hof unterwegs war!

Den habe ich noch eine Weile beobachtet und zwischendurch wieder Fotos

geschossen! Die Felder und Wiesen haben etwas Beruhigendes!

Eine friedliche Stimmung machte sich in mir breit! Und wenn ich nur ein klein

wenig besser zu Fuss unterwegs wäre, dann wäre ich auch gerne einige Meter

in den Wald gegangen! Denn Wälder und Bäume und die Natur liebe ich!

Weidezäune...

mag unser Bürgerreporter Christian aus Emmerich sehr!

An ihn hatte ich natürlich beim Anblick des Gatters und

der alten, schon etwas vermoderten Zaunpfähle auch

sofort denken müssen...

Darum habe ich diese Aufnahmen hier mitgebracht!

