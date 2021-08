Die Hörder Burg

in Dortmund am

Die Hörder Burg...

auch Hörde genannt, im heutigen Dortmunder Stadtteil Hörde

wurde im 12. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe der Emscher

als Wasserburg erbaut. Sie ist Stammsitz der Adelsfamilie Hörde.

Unweit der Burg befand sich am Zusammenfluss von Emscher

und Hörder Bach eine wirtschaftlich bedeutsame Getreidemühle.

Die Hörder Burg von der Hafenpromenade aus fotografiert!

Geschichte

Ausgrabungen vor der Hörder Burg

Der Hörder Bach mit den Ausgrabungen

Geradeaus: Blick auf den Phönix See und die

Hafenpromenade

Ausgrabungen...

Der Hörder Bach vor der Hörder Burg und den freigelegten Ausgrabungen! (Unterhalb des Geländers zu sehen!)

Erste Erwähnung...

findet die Hörder Burg und mit ihr der Ministeriale Albert I von Hörde

in einer Urkunde des Kaisers Otto IV. (HRR) zugunsten des Klosters Corvey.

Aus dieser Zeit stammt der bis heute erhaltene, historisch bedeutsame

Burgturm.

Ende des 13. Jahrhunderts wechselt die Burg in den Besitz der Grafen

von der Mark. Diese bauen die Burg weiter aus, später ist sie ihr Stützpunkt

in der Großen Dortmunder Fehde.

Im Verlauf der Fehde verleiht Konrad von der Mark im Jahr 1340 dem Dorf

Hörde die Stadtrechte. Im Jahr 1614 fällt die Burg am Ende des Jülich-Klevischen

Erbfolgestreits im Vertrag von Xanten an Brandenburg-Preußen. Im Jahre 1505

brannte am Tage vor Allerheiligen die Burg bis auf die Grundmauern nieder; nur

das Wohnhaus der Burgherren und ein weiteres Gebäude blieben stehen.



Das im 15. Jahrhundert gebildete Amt Hörde und der Sitz des Eichlinghofer

Gerichts bekommen ihren Sitz auf der Hörder Burg.

Im Dreißigjährigen Krieg...

wurde die Hörder Burg erst von spanischen und dann von brandenburgischen

und später von den Truppen des Wolfgang Wilhelm (Pfalz-Neuburg) besetzt.

Sie alle wurden jedoch vertrieben. Doch bei der Besetzung der Burg durch

französische Truppen im Jahr 1673 brach in der Burg ein Brand aus, der die

Burg teilweise, die Burgkapelle und 38 Häuser in Hörde zerstörte.

Später wurde die Burg auf den alten Grundmauern wieder errichtet.

Im Jahr 2000 konnte bei Arbeiten das alte Mauerwerk des Burgturms

freigelegt werden.

Im Jahre 1840...

erwarb der Iserlohner Fabrikant Hermann Diedrich Piepenstock

die Hörder Burg. Auf dem Gelände richtete er ein Puddel- und Walzwerk ein.

Die nach ihm benannte Hermannshütte wurde 1852 unter dem Namen Hörder

Bergwerks- und Hütten-Verein zur ersten Aktiengesellschaft im Hüttenwesen

des Ruhrgebietes. Der Hörder Bergwerks- und Hüttenverein fusionierte später

mit der Hoesch AG.

Eine Vorburg wurde in den Jahren 1920–1922 im Stil des Historismus errichtet

und diente als Verwaltungsgebäude des Stahlwerks.

Nach dem Niedergang der Stahlindustrie auf Phoenix-Ost und der Demontage

des Stahlwerks, begann im Juni 2008 eine umfassende Sanierung der Burg.

In diesem Zusammenhang fanden vor der Burg archäologische Grabungen statt.

Auf dem Burgturm wurde eine neue hölzerne Turmspitze errichtet.

Am Tag des offenen Denkmals am 14. September 2008 stand das Gebäude im

Mittelpunkt der Dortmunder Veranstaltungen und konnte besichtigt werden.

Nach dem Abschluss der Ausgrabungen im Jahr 2009 wurden die zahlreichen

Fundstücke und einige Relikte der „Hoesch-Ära“ im Erdgeschoss des Burggebäudes

ausgestellt.

Die ehemalige Hoesch-Verwaltung mit den Erweiterungsbauten ist als Baudenkmal,

die Spuren der mittelalterlichen Burg sind als Bodendenkmal in die Denkmalliste

der Stadt Dortmund eingetragen.



In unmittelbarer Nähe der Hörder Burg entstand der Phoenix-See,

der am 1. Oktober 2010 im Rahmen eines großen Festes geflutet wurde.

In der Hörder Burg richtete der Verein zur Förderung der Heimatpflege

e. V. Hörde vorübergehend ein Museum ein. Hier wurde die Hörder

Geschichte vom Mittelalter bis heute dokumentiert.

