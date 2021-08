7.08.2021

Phönixsee

Dortmund

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wer rastet, der rostet...

sagt ein altes Sprichwort!

Und da ich nicht "rosten" möchte, habe ich an diesem 7. August

nach einem Besuch (in einem Heim in Dortmund) gedacht:

"So, heute leistest du dir mal etwas!"

Seit Heiligabend 2019 war ich nicht mehr in Dortmund! Corona

hatte mir und vielen Menschen durch alles, was geplant war, den

dicken "Strich durch die Rechnung" gemacht!

Erinnerungen kamen schon auf der Hinfahrt nach Dortmund in mir

hoch! Erinnerungen an viele schöne Besuche in Dortmund! Auch der

"Aufstieg" an Silvester mit drei LK-Freundinnen auf einen "Berg" der

auch als "Hügel" bezeichnet wird! Von dort oben hat man einen echt

tollen Blick auf den Phönixsee und auf einen Teil von Dortmund!

Also, bin ich dort hingefahren, um mir diesen Anblick einmal bei

Tageslicht zu gönnen!

Nun muss erwähnt werden, dass vor über 15 Jahren die Probleme

mit meinen Knien so schlimm wurden, dass ich innerhalb von 6 Monaten

meine Wohnung in der 4. Etage aufgeben musste! Meine Orthopädin hat

mir diese "Empfehlung" gegeben und das mit Nachdruck!

"Meiden Sie Treppen!"

sagte sie damals zu mir! Wo immer es möglich ist, sollte ich den

Aufzug benutzen! Das tat ich auch! Und darum habe ich meinen

Sohn (er wohnte in der 4. Etage) in 5 Jahren nur zweimal besucht!

Das schreibe ich, damit jeder, der hier liest, sich ein Bild machen

kann, was für eine "Leistung" ich vollbracht hatte!

Und nun folgt die Bildergeschichte:

Rechts wurde mein "Silberner Flitzer" geparkt!

Und dann stand ich vor dem BERG!

Soll ich es wirklich wagen???

Oben zogen dunkle Wolken auf!

Das übliche "Verbotsschild"

Aufstieg mit Kniegelenkarthrose Grad III

wurde nicht verboten... na dann... AUF! :D

Sind das nun die Höhenangaben?

Guter Grund PAUSE zu machen ist,

dass ich ja Fotografiere... :P

Ein Blick nach rechts...

Ein Blick nach links...

Und wieder ein Stück weitergekommen!

Endlich oben angekommen!

Wie klein mein Auto unten zu sehen ist...

Da reisst sogar der Himmel etwas auf!

Die Bäume wiegen sich im Wind!

Ich habe es geschafft und bin oben an der Plattform angekommen!

Schade, dass es so düster ausschaut!

Aber... es regnet zum Glück nicht!

Ein Blick nach links...

Da stehen mir die Haare zu Berge!

Wahnsinn... ich habe es geschafft!

Blick von oben auf einen Teil des Sees

Es wird etwas heller... wie schön!!!

Eine Gruppe macht sich auf den anderen Weg nach unten...

Und immer noch wird gebaut!!!

Ein schöner Blick auf Dortmund!

Etwas näher betrachtet!

Was es wohl kostet, hier am See zu wohnen?

Blick von der Plattform...

Hier wurde auch einen Rast gemacht... :D

Alles ruhig und friedlich!

Ein Kinderspielplatz hinter den Bäumen!

Geschafft... bin wieder unten angekommen und glücklich und zufrieden; wenn auch etwas verschwitzt! :D

Da oben auf dem Hügel war ich vor 10 Minuten!!! Toll!!!

Wenn mich nicht alles täuscht...

sind es ca. 250 Stufen hoch und das Gleiche wieder runter!

Ich kann es kaum glauben, dass ich 500 Stufen - wenn auch

mit vielen Pausen - geschafft habe!

Danach bin ich zum See gefahren und habe mir ein Eis gegönnt!

Diese Geschichte folgt auch demnächst! ;-)))

Doch eines muss ich noch sagen: Meine Knie und der Rücken

haben mir noch Tage weh getan! Aber... ich breue nix!! !

Bis bald... ich freue mich, wenn ihr mich wieder begleitet!