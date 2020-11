Advent 2020

Kein Advent wie jeder andere - aber am ersten Adventswochenende gibt der Herbst noch einmal alles: Spätherbstliche Farben strahlen mit den ersten Weihnachtslichtern um die Wette.

Kö-Bogen im Herbstlicht

hochgeladen von Margot Klütsch

Kö-Galerie

hochgeladen von Margot Klütsch

Trotzdem ist in diesem Jahr vieles ungewohnt: Das Riesenrad steht still und nur wenige Buden erinnern an die üblichen Weihnachtsmärkte. Aber die Beleuchtung lässt etwas weihnachtliche Stimmung aufkommen.

Das Riesenrad steht still, die Weihnachtsbuden sind geschlossen.

hochgeladen von Margot Klütsch

Königsallee

hochgeladen von Margot Klütsch

Ich wünsche viel Spaß beim Spaziergang durch Düsseldorf.