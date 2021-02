Nach dem Hochwassser kamen Frost und Schnee...

...und an diesem Wochenende scheint der Frühling schon nahe. Aber genau vor einer Woche sah es ganz anders in Düsseldorf aus. Die überschwemmten Rheinwiesen wurden zur Eisfläche und der Schnee verzauberte Straßen, Parks und Gebäude. Selten war es so ruhig und still in die Stadt, in der wegen Corona wenig Menschen unterwegs waren.

Königsallee mit Girardet-Brücke

Foto: © Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Düsseldorf - ein Wintermärchen, möchte man da in Anlehnung an den Düsseldorfer Heinrich Heine sagen. Doch Vorsicht, dessen bekannter Text Deutschland - ein Wintermärchen trieft vor Ironie und ist Ausdruck seiner Trauer über die politischen Zustände im Deutschland der Restauration. Um der Zensur zu entgehen, ging er ins Exil nach Paris.

Alles weiß: Oberkasseler Rheinwiesen

Foto: © Margot Klütsch

hochgeladen von Margot Klütsch

Ich habe einige fotografische Impressionen an den Rheinwiesen und rund um den Kö-Bogen, die Königsallee und die Altstadt gesammelt. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich bei meinem Foto-Spaziergang durch die verschneite Stadt begleitet.