Unsere Donaureise im vergangenen August war ein wunderbares Erlebnis. Ich habe schon mehrfach darüber berichtet: Sieben Länder, fünf Hauptstädte, großartige Natur und Kultur. Daneben gab es auch unerwartete Eindrücke, wie in dem kroatischen Städtchen Vukovar.

Der alte Kulturraum

Vukovar liegt an der Vuka, die hier in die Donau mündet. Die Gegend wurde bereits vor 5000 Jahren besiedelt. Von dieser jungsteinzeitlichen Vucedol-Kultur zeugt die "Vucedol-Taube". Das Kultgefäß gilt als Wahrzeichen von Vukovar. Mitten in der Stadt steht die freie künstlerische Nachbildung.

Moderne Interpretation der jungsteinzeitlichen Vucedol-Taube, Wahrzeichen der Stadt

Der historische Stadtkern

Eine bunte Hüpfburg mit fröhlichen Schlümpfen empfängt die Besucher an der Schiffs-Anlegestelle. Beim Spaziergang durch den historischen Stadtkern entdeckten wir barocke und Gründerzeit-Bauten in strahlender Schönheit, wie wir sie auch von anderen Donau-Städten in Südost-Europa kennen.

Etliche Bauten der Gründerzeit wurden nach den Kriegszerstörungen wieder instand gesetzt.

Schloss Eltz

Besonders eindrucksvoll ist der Park mit Schloss Eltz, in dem das Stadtmuseum untergebracht ist. Nach der osmanischen Besatzung (1526-1687) wurde das Gebiet um Vukovar Teil von Österreich-Ungarn und an die deutsche Grafschaft Eltz verkauft. Das barock-klassizistische Ensemble mit dem charakteristischen gelb-weißen Anstrich entstand im 18. Jahrhundert .

Die bereits vorhandene Kirche St. Rochus (1740) wurde harmonisch in den Schlosskomplex eingefügt.

Kirche des Hl. Rochus (1740) mit Glockenturm von 1805

Aufwändige Bauten der Gründerzeit wie das Grand Hotel, das ehemalige Arbeiterheim, zeugen davon, dass Vukovar eine florierende Stadt war.

Das Grand Hotel (1895-97), ehemaliges Arbeiterheim

Der Bürgerkrieg

Vukovar erlangte traurige Berühmtheit durch das Massaker im Kroatienkrieg (1991-95). 1991 wurde die Stadt von serbischen Angreifern belagert und zerstört. Für Kroaten ist Vukovar ein Symbol des "vaterländischen Krieges". Nach der vollen Eingliederung in den kroatischen Staat 1997 begann der Wiederaufbau. Inzwischen sind viele Gebäude makellos restauriert oder rekonstruiert. Doch die Lücken und Wunden im Stadtbild sind unübersehbar. Mehrere Gedenkorte erinnern an den blutigen Krieg.

Die Wunden des Krieges

Vukovar heute

Die wirtschaftliche Situation ist schwierig, viele Bewohner sind abgewandert. Vukovar hat weitaus weniger Einwohner als vor Beginn des Bürgerkriegs (damals rd. 45.000). Kroaten und serbische Minderheit leben auch heute nicht miteinder, sondern eher nebeneinder in "zwei Parallelwelten". Teile der Bevölkerung möchten die Stadt nicht mehr nur in der Opferrolle des Vergangenheit sehen. Veranstaltungen wie das Street Art Festival 2021 weisen in eine lebendige Zukunft.

Der mexikanische Street-Art-Künstler Juandres Vera schuf die Wandmalerei "The Heart is the Comander" anlässlich des Street-Art-Festivals 2021.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich durch diese Stadt voller Gegensätze begleitet.

Quelle

Infotafeln in Vukovar