Schloss Eller

17. Januar 2021

Düsseldorf-Eller

~~~~~~~~~~~~~~

Sonntagsspaziergang

Über whattsapp erreichten mich heute von einigen Kontakten

allerhand Schneebilder! Da schaute ich aus dem Fenster und

sah, dass es tatsächlich auch in Düsseldorf ein wenig Schnee

gegeben hatte!

Leider regnete es schon wieder ein wenig und so dachte ich,

dass es sich sicher nicht lohnen würde, raus zu gehen, um von

dem Schnee einige Bilder zu machen!

Doch im Laufe des Tages - es war schon nachmittags - änderte

ich meine Meinung und wagte mich - trotz des ungemütlichen

Wetters - dann doch vor die Tür!

Der Himmel hing noch voller Schnee; der jedoch nur als Regen

auf die Erde fiel, weil es doch noch etwas zu warm war!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Am Schloss angekommen...

machte ich mich dann auf, um eine kleine Runde zu gehen!

Natürlich musste ich den wenigen Schnee auch etwas ins

rechte Licht rücken! Ich hoffe sehr, es ist mir gelungen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Denn schließlich bin ich ja losgezogen, um den Schnee in

einigen Bildern festzuhalten! Es kommt ja leider nicht so

oft vor, dass es bei uns schneit!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Einen kleinen Schneemann hatte ich dann auch gesehen!

Ob hier Kinder ihren Spaß hatten? Könnte möglich sein!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wenige Spaziergänger - einige mit Hund - kreuzten meine

Wege! Der Park um das Schloss ist immer ideal, für eine

kleine Runde! Kleinere und größere Rundgänge kann hier

jeder gerne machen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Mit der richtigen Kleidung gibt es ja auch kein schlechtes

Wetter und keinen Grund, zu Hause zu bleiben! Denn selbst

der kürzeste Spaziergang ist besser, als keiner!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Mir hatte dieser Spaziergang auf jeden Fall gut getan! Und

auch das Hochladen der Fotos und das Schreiben dieses

Beitrags tat meiner Seele gut!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Besser auf jeden Fall, als ununterbrochen nur an alles das,

was derzeit nicht geht und an Corona zu denken! Trotzdem

ist es natürlich wichtig, informiert zu sein; und das bin ich

auch!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Als es dann dunkler wurde, habe ich noch schnell 2-3 Bilder

mit Beleuchtung geknipst und bin dann zufrieden nach Hause

gefahren!

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier ist noch ein Beitrag von Schloss Eller, als ich mit ANA

dort gewesen bin!

Lokales aus Düsseldorf - Viel Spass bei Sonnenschein am Schloss Eller

Und hier hat Dagmar (mit ihr war ich auch dort) etwas über

Schloss Eller geschrieben:

Kleines Treffen im Schlosspark