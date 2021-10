Seit August trainieren wir Aikido im TV Vorst in Tönisvorst und möchten Interessierte einladen an einem Probetraining teilzunehmen. Die Gruppe ist altersgemischt von 25 - 60 Jahren, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Aikido trainiert alle Bereiche deines Körpers. Du bleibst in deiner Kraft und Beweglichkeit. Ein Zusammenspiel von Bewegung und Koordination, Motorik und mentaler Stärkung. Du entwickelst mehr Selbstbewusstsein, dein Körper wird sich aufrichten, dein Geist kann sich auch auf schwierige Situationen besser einstellen und mit mehr Gelassenheit begegnen.

Wir freuen uns auf Dich!!

Weitere Infos unter www.aikido-niederrhein.de