Nachdem der Dachverband DBU in seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung am 27.06.2020 die Saison für die drei obersten Spielklassen vorzeitig beendet hatte, folgte zum 01.07.2020 die Entscheidungen des Landesverbandes Mittleres Rheinland (BLMR)und des Bezirksverbandes Mittelrhein (PBVM).

Gewertet werden jeweils die Spielergebnisse der Hinrunde. Die sich daraus ergebenden Tabellen entscheiden über Auf- und Abstiege der einzelnen Mannschaften. Für den BC Colours bedeuten die Entscheidungen den Abstieg der 1. Mannschaft aus der Oberliga des BLMR und der 3. Mannschaft von der Landes- in die Bezirksliga des PBVM. Dagegen gelang der 4. Mannschaft der Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga.

Für das Oberligateam der des BC Colours hatte die Entscheidung sogar einen tabellarischen Sprung von Platz 9 auf 8 zur Folge. Doch da aus den Regionalligen 2 Mannschaften des BLMR den Abstieg in Kauf nehmen mussten, reichte auch diese Platzierung nicht aus. So ist der BC Colours in der kommenden Spielzeit nur noch auf Bezirksebene innerhalb des PBVM vertreten.

Die 3. Mannschaft war dagegen auf dem Weg Richtung Klassenerhalt, doch der Aufwärtstrend fiel aufgrund des Saisonabbruchs nicht ins Gewicht. Platz 7 reichte aufgrund der Abstiege aus den höheren Ligen nicht für den Klassenerhalt aus, so dass der bittere Gang zurück in die Bezirksliga Realität wurde.

Aufsteiger: Die 4. Mannschaft des BC Colours Düsseldorf. Richard Wunder, Melanie Brüsseler, Wienke Thamsen (+ 12.04.2020) und Ralf Maaßen

Foto: BC Colours Düsseldorf

hochgeladen von Sascha Kühn

Für die 4. Mannschaft reichte dagegen der ansonsten belanglose Titel des „Halbzeitmeisters“ für den Aufstieg in die Bezirksliga. Durch 7 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage wurde der Aufstieg perfekt gemacht.

