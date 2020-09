Bereits in knapp 2 Wochen beginnt die neue Billardsaison des BLMR wieder. Der BC Colours darf auch in diesem Jahr wieder in der Oberliga mitmischen.

Mit Emir Secener, Bülent Bülbül und Ilya Bertsun haben 3 von 4 Spielern der Vorsaison die 1. Mannschaft verlassen. Dir neue Mannschaft besteht aus André Buchholz, Michael Bonhoff, Harald Heller, Frank Huth und Michael Ternes. Mit diesem Quintett in der vierthöchsten deutschen Spielklasse zu bestehen wäre bereits eine enorme Leistung.

Los geht es am 10.11.2020 beim BSV Wuppertal. Einen Tag später folgt des zweite Auswärtsspiel beim BC Jülich.

