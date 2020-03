Anfang des Jahres hatte die Verbandsligamannschaft der Colours bereits den Aufstiegsfavoriten aus Bergisch Gladbach ein Bein gestellt. Nun folgte auch Aufstiegsaspirant Nummer 2.

Mit einem 5-3 Erfolg über den SSV Colonia sorgen die Düsseldorfer weiterhin für Spannung im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga. Nach einem 0-2 Rückstand glichen die Düsseldorfer nicht nur aus, sondern konnten das Spiel noch zu ihren Gunsten entscheiden. Frank Huth (2), Fabian Breuer (2) und Harald Heller sorgten für die Punkte.

BC Colours Düsseldorf 2 vs. SSV Colonia 5-3

Am Sonntag musste die Mannschaft dann zum Abstiegskandidaten nach Berrenrath. Dort gelang den Düsseldorfern ein 8-0 Erfolg. Trotz meist durchwachsener Leistungen, war der Gesamtsieg nie in Gefahr. Frank Huth, Michael Schlebusch, Christian Jansky und Harald Heller punkteten jeweils doppelt.

1. PBC Hürth-Berrenrath 3 vs. BC Colours Düsseldorf 2 0-8

In der wegen einiger Nachholspiele noch schiefen Tabelle haben sich die Düsseldorfer bis auf Platz 3 vorgearbeitet.

Tabelle Verbandsliga nach 14 Spieltagen

In der Landesliga warteten die Colours mit 2 Unentschieden auf. Gegen den 1. PBC St. Augustin 4 und die Remscheider Löwen 2 gelang dem Aufsteiger jeweils ein 4-4. Dabei zeigte sich besonders Michael Stahl in hervorragender Form. Er konnte seine 4 Spiele gewinnen und war damit der Hauptgarant für die beiden gewonnen Zähler. Damit steht die Mannschaft nun auf Platz 5, vier Punkte vor einem Abstiegsrang.

1. PBC St. Augustin 4 vs. BC Colours Düsseldorf 3 4-4

BC Colours Düsseldorf 3 vs. BC Remscheider Löwen 2 4-4

Tabelle Landesliga nach 14 Spieltagen

