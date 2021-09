Eintrachts Talent Mehdi

Frankfurt

19 Jahre jung talentiert technisch hervorragend der Kleine Bub und wird von sehr vielen als Talent und als ein süßer junge benannt. Mehdi wurde am 31.01.2002 In Düsseldorf geboren von Sohn Marokkanischen Eltern. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sagt ,, wir wissen alle was wir an denn jungen haben er ist ein Ausnahmetalent und ist Technisch hervorragend was wir in Frankfurt und in der Bundesliga brauchen ist so ein Spieler wie Mehdi. Mehdis Vertrag gilt noch bis 2023 also es bedeutet Dass es bald wieder ein neuer Vertrag für denn es geben soll. Mehdi fügt sich gut bei denn Profis ein sagt sein Trainer Glasner Er wird auf seine Spiele kommen man darf nicht vergessen er ist 19 Jahre jung er macht es im Training sehr gut hat sich sehr gut ins Team eingefunden und werden weiter schauen was noch passiert aber ich erwähne es nochmal Mehdi braucht Zeit.