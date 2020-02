Samstag und Sonntag waren die Spieler des BC Colours in der Verbands- und Landesliga im Einsatz. Sowohl der 2. Als auch der 3. Mannschaft gelang ein Sieg und ein Unentschieden. Beide festigten damit ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld ihrer Liga.

Gegen St, Augustin 3 lag das Colours-Quartett bereits mit 0-3 hinten, ehe der erste Saisonerfolg von Mannschaftskapitän Frank Huth das Verbandsligateam zurück ins Spiel brachte. Am Ende sprang ein verdienter Punktgewinn heraus.

Gegen Solingen hieß es einen Tag später 5-3 für die Colours. Frank Huth und Christian Jansky steuerten zwei Siege bei und Harald Heller war einmal erfolgreich.

Vorrübergehend verbesserte sich die Mannschaft auf Platz 4 der Tabelle. Allerdings hat der dahinter platzierte BSC Shooters Mettmann 2 noch 2 Nachholspiele zu absolvieren.

Tabelle Verbandsliga nach 12 Spieltagen

In der Landesliga gab es am Samstag einen souveränen 7-1 Erfolg beim PBC Dellbrücker Junge. Das Heimspiel gegen den PBC Much endete mit 4-4. Damit kletterte das Team auf Rang 4. Die Mannschaften ab Platz 3 sind weiterhin eng beisammen. Bis zum ersten Abstiegsplatz 8 beträgt der Abstand nur 5 Punkte. Die Düsseldorfer haben 4 Punkte Luft auf Platz 8.

Tabelle Landesliga nach 12 Spieltagen

Die 4. Mannschaft bestritt am Wochenende 2 Nachholspiele und war zweimal erfolgreich. In Bonn gab es einen 5-3 Erfolg und beim PBC Ronsdorf 4 siegten die Colours mit 8-0. Damit steht das Team wieder an der Spitze der Kreisligagruppe B. Der Vorsprung vor den Wupperadoz beträgt einen Punkt.

Tabelle Kreisliga B nach 10 Spieltagen

