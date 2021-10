Geglückter Saisonstart für den BC Colours 1

In der Verbandsliga startete die 1. Mannschaft des BC Colours mit einem Sieg und einem Unentschieden. Nachdem es am Samstag bei der PSG Köln zu einem Unentschieden gereicht hatte, gewannen die Düsseldorfer ihren Heimauftakt gegen die Remscheider Löwen mit 5-3.

An beiden Tagen war Fabian Breuer der überragende Spieler des Colours-Teams. Er steuerte jeweils 2 Siege bei und blieb damit ohne Niederlage und ein wichtiger Faktor für den Düsseldorfer Verbandsligisten.

Einen durchaus gelungenen Start hatte auch Titus Beermann. Der Neuzugang vom PBSC Wesel musste am 1. Spieltag zwar noch 2 Niederlagen hinnehmen, überzeugte am Sonntag jedoch mit 2 Erfolgen. Hinter Fabian Breuer war er der zweiterfolgreichste Spieler der Colours.

Harald Heller, Frank Huth und Michael Ternes steuerten jeweils einen Sieg zum geglückten Start in die neue Spielzeit bei. Als Belohnung für die gute Mannschaftsleistung steht das Team auf Platz 2 hinter dem PBC Rheinbach.

Ebenfalls erfolgreich war die 2. Mannschaft in der Landesliga. Dem Quartett gelang mit 7-1 ein deutlicher Sieg gegen den Cinema BC aus Wuppertal.

Weniger erfreulich verlief der Start einen Spielklasse tiefer. Der BC Colours 3 unterlag zweimal mit 3-5 und auch die 4. Mannschaft hatte mit dem gleichen Ergebnis am Sonntag das Nachsehen.

Erfolg bei den Baltic Open in Tostedt

Bei der sechsten Ausgabe der offenen norddeutschen Meisterschaften für Körperbehinderte Menschen nahm mit Richard Wunder erstmals auch ein Spieler des BC Colours Düsseldorf teil.

Der Düsseldorfer Bezirksligaspieler blieb am Samstag ohne Niederlage und konnte sich am Samstag den Sieg im 8-Ball sichern. Dabei bezwang er in einem spannenden Viertelfinale den mehrfachen Deutschen Meister der Rollstuhlfahrer Tankred Volmer mit 4-3. Es folgte ein 4-2 im Halbfinale und ein 4-1 im Endspiel gegen Gerrit Ziller.

Einen Tag später langte es in der Disziplin 9-Ball nicht zu einem weiteren Erfolg. Doch auch hier gelang Richard Wunder der Einzug ins Viertelfinale, wo er dem späteren Finalisten Christoph Welter mit 2-5 unterlegen war.

