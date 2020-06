Düsseldorf ist mit der MERKUR SPIEL-ARENA eine der vier Spielstätten für das Finalturnier der UEFA Europa League, das vom 10. bis 21. August 2020 ausgetragen wird. Das hat das UEFA-Exekutivkomitee heute, am Mittwoch, 17. Juni 2020, bekanntgegeben. Viertelfinale, Halbfinale und Finale werden als K.-o.-Turnier der letzten acht Mannschaften werden Düsseldorf, Köln, Duisburg und Gelsenkirchen ausgetragen.

„Ein weiterer Volltreffer für Düsseldorf – Finalspiele der UEFA Europa League in der MERKUR SPIEL-ARENA. Das ist das Ergebnis unserer einzigartigen Vernetzung mit der UEFA, dem DFB und der Landeshauptstadt Düsseldorf. Innerhalb kurzer Zeit konnte das D.LIVE-Team ein Konzept für die Austragung der Partien erarbeiten, das überzeugt hat. Insbesondere in einer Zeit, in der Großveranstaltungen nicht stattfinden, ist ein solches Leuchtturmprojekt umso wichtiger für den Standort Düsseldorf“, sagt Michael Brill, Geschäftsführer D.LIVE, die unter anderem die Multifunktionsarena MERKUR SPIEL-ARENA betreibt.

Die Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen sowie das Endspiel werden als einfaches K.-o.-Turnier der letzten acht Mannschaften (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen. Die Terminierung der Begegnungen ist wie folgt: Viertelfinale am 10./11. August, Halbfinale am 16./17. August und das Endspiel am 21. August. Alle Partien werden um 21:00 Uhr MEZ angestoßen. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinalbegegnungen der UEFA Europa League 2019/20 findet am 10. Juli 2020 am UEFA-Sitz in Nyon statt, das Endspiel findet in Köln statt. Der genaue Spielplan wird im Anschluss an die Auslosung bekanntgegeben.