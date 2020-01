Holthausen, Reisholz – Zum Jahresbeginn bietet die Judoabteilung des SFD’75 Düsseldorf wieder einen seiner beliebten Einsteiger-Judo-Workshops für Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren an. Mit Spiel und Spaß wird das richtige Fallen, Rollen, Krabbeln, Laufen, faires Kämpfen mit Regeln und vieles mehr geübt. Judo begrenzt sich nicht auf die Judotechniken, es werden ebenfalls die Judowerte wie Höflichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit gegenüber anderen vermittelt.

Der sechswöchige kostenlose Schnupper-Workshop beginnt am 13.01.2020. Das Training findet montags von 17:00 bis 18:15 Uhr in der kleinen Turnhalle im Sportpark Niederheid (Paul-Thomas-Straße 35 in 40589 Düsseldorf) statt. Die Anmeldung zum Workshop erfolgt beim Fachabteilungsleiter Sven Siebert: judo@sfd.de oder 0211 / 17835993. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Die Judoabteilung des SFD’75 bietet an drei Standorten in Benrath, Holthausen und Wersten Judo für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 5 bis 99 Jahren an. Alle Trainingszeiten und weitere Informationen finden Sie unter: www.sfd.de.

Dauer: 6 Wochen vom 13.01.2020 bis 17.02.2020

Trainingszeit: Dienstags von 17.00 bis 18.15 Uhr

Ort: Kleine Turnhalle im Sportpark Niederheid

Paul-Thomas- Straße 35 in 40589 Düsseldorf

Anmeldung bei: Sven Siebert

judo@sfd.de oder 0211 / 17835993

Kosten: Keine