Aufschlag, Ass: Der TC Kaiserswerth am Pfaffenmühlenweg 6 im gleichnamigen Stadtteil wurde ins Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2022" aufgenommen und erhält nun eine finanzielle Unterstützung von 149.000 Euro. Mit diesem Geld kann der Verein seine Sportanlage für die Zukunft fit machen. Der LK sprach mit dem ersten Vorsitzenden Johannes Dickel über Pläne und die kommende Tennis-Saison.

Von Andrea Becker

Kaiserswerth. Der TC Kaiserswerth wurde gleich bei drei Maßnahmen vom Land NRW mit Fördergeldern bedacht. Schon im Oktober des vergangenen Jahres war eine neue Infrarotdunkelstrahler-Heizung und eine dämmende Decke für die vereinseigene Tennishalle mit zwei Plätzen genehmigt worden. Somit konnte in dem 1972 errichteten Gebäude die alte Ölluft-Heizung gegen eine moderne Anlage ausgetauscht werden. "Mit der Infrarot-Heizung haben wir eine Energie-Ersparnis von 70 Prozent und weniger CO2-Ausstoß, was natürlich in der heutigen Zeit besonders wichtig ist", so Dickel. Jetzt unterstützt das Land zusätzlich den Bau einer Flutlichtanlage für zwei Tennisplätze.

Von den Gesamtkosten aller Maßnahmen, die bei rund 213.000 Euro liegen, werden nun 149.000 Euro durch das Förderprogramm übernommen. Zur Freude der Mitglieder und vor allem des ersten Vorsitzenden: "Wir hätten die Sanierung und den Flutlichtneubau ohnehin bald in Angriff nehmen müssen. Durch die Förderung können wir jetzt aber mehr Geld in die Jugend stecken."

Zudem werden mit der Flutlichtanlage erweiterte Spielmöglichkeiten geschaffen, denn mit neun Aschenplätzen, zwei Hallenplätzen, 800 Mitgliedern (davon 270 Jugendliche) und 43 Medenmannschaften, stieß der Verein bereits an seine Kapazitätsgrenzen. "Dank des Flutlichts können wir jetzt abends länger spielen und damit alles entzerren." Bereits im April sollen dann die Baumaßnahmen beginnen.

Trotz der Pandemie zeigt sich Dickel, der seit 17 Jahren das Amt des ersten Vorsitzenden bekleidet und selbst aktiv zum Schläger greift, recht zuversichtlich. "Natürlich haben wir Corona-bedingt Einnahmeeinbußen gehabt und die Fixkosten laufen weiter. Die finanzielle Situation ist angespannt und wir müssen sehen, wie wir das gestemmt bekommen. Aber, wir können auf die Unterstützung der Mitglieder hoffen, die sich bisher sehr kulant zeigten."