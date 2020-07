Der SKFM Düsseldorf e.V. sucht Familien, die Kindern im Alter von 0 bis 5 Jahren und in Not sind, einen Schutzraum bieten.

Wir suchen Menschen, die sich diese verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen und die gerne mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen unseres Fachdienstes zusammenarbeiten. Wir brauchen Familien, Paare oder Alleinstehende mit Zeit, Geduld, Warmherzigkeit und Platz, älter oder junger, die Kinder für eine begrenzte Zeit begleiten, bis deren Perspektive gut geklärt werden kann.

In Ausnahmesituationen, wie in der aktuellen, wird deutlich, dass viele Kinder in ihren Herkunftsfamilien Hilfe brauchen. Der Hilfebedarf geht in Einzelfällen soweit, dass entschieden werden muss, dass Kinder nicht in ihren Familien verbleiben können, weil sie dort - aufgrund verschiedenster Umstände - gefährdet sind.

Sie werden dann durch das jeweilig zuständige Jugendamt in Obhut genommen.

Die Anzahl der Inobhutnahmen von kleinen Kindern ist nach unserem Eindruck in den letzten Wochen stark angestiegen und nicht immer können diese kleinen Kinder in sogenannten familiären Bereitschaftsbetreuungen untergebracht werden - einfach weil es nicht genügend dieser Familien gibt.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, damit wir Ihnen mehr erzählen können und wir Ihre Fragen und unsere Erfahrungen miteinander besprechen können.

Die Kinder und wir brauchen dringend Unterstützung.

Familiale Fremdunterbringung

Ulmenstraße 75

40476 Düsseldorf

Tel. 0211/4696 – 180/185

Fax: 0211/4696 – 190

adoptions-pflegekinderdienst@skfm-duesseldorf.de

Weitere Informationen unter:

www.skfm-duesseldorf.de