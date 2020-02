Mit Freude und Herz spenden überreicht

Markus Böhm & David Cercabene wurden herzlichst vom 1. Bonner Showtanz Club e.V. in Bonn

unter der Leitung von der 1. Vorsitzenden Loridana Wildenberg in Bonn Tannenbusch empfangen.

Die Geschäftsmänner Markus & David haben dem 1.BSC Bonn für Ihren Karnevalszug der am Samstag dem 15.02.2020 statt gefunden hat , 300 Waffeln gespendet. Diese wurden mit Freude und Lächeln im Empfang genommen. Was man merkte,das der 1. BSC Bonn mit Markus und David sehr viel Spass hatten, hier stimmt einfach die Chemie.

Weil am Freitag dem 14.02.2020 gleichzeitg neben der Spendenübergabe auch Training statt gefunden hat, kam man in den Genuss, Live dabei zu sein, und auch zu sehen was für eine Arbeit dahinter steckt . Die Blicke von Markus & David sprachen Bände. Was die Tänzerinnen/Tänzer alles leisten müssen und das auch noch im Takt. Jeder Schritt, jede Bewegung und Mimik hat gesessen. Was man hautnah spürte, war das alle einen riesen Spass hatten und die Turnhalle bebte.

Weitere tolle Projekte sind mit dem 1.BSC Bonn, Markus Böhm und David Cercabene geplant. Die ersten Gespräche werden nach Karneval statt finden. Man darf also weiterhin gespannt sein, was noch passieren wird.

Weitere Informationen werden dann auf der Homepage von http://markusboehm.net veröffentlicht.

Schaut auch gern auf der Homepage des 1.BSC Bonn vorbei. http://www.bonnershowtanzclub.com

