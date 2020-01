Mit uns beginnt der Trödelfrühling !!

Der Termin für den nächsten großen Kindersachenmarkt der Pfarre Herz-Jesu in der Aula des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums, Brucknerstraße 19 in Benrath naht mit großen Schritten:

Am Samstag, den 15.02.2020 von 12-00 - 16.00 Uhr steht wieder Etliches zum Verkauf:

Kleidung für Frühling/Sommer für das Kind "vom Säugling bis zum Teenager" sowie für die werdende Mutter und unendlich viel Zubehör, Karnevalskostüme, Spielzeug, Bücher, Kleinmöbel, Fahrräder von klein bis mittel und was einem sonst noch so einfällt.

Zahlreiche schwarz gekleidete Helferinnen der Gemeinde unterstützen gerne bei der Schnäppchensuche. 20% des Erlöses wird an der Gemeinde gut bekannte Kinderprojekte in armen Ländern gespendet. Mit vollgepackten Taschen können Sie sich im Anschluss bei super leckeren Kuchen und anderen schmackhaften Dingen sowie Kaffee oder erfrischen Getränken in der benachbarten Schulcafeteria stärken.

Wegen des großen Andranges bitten wir Sie, ihre Kinderwagen nicht mit in den Saal zu nehmen.

In eigener Sache: Das nette Team des Kindersachenmarktes sucht dringend Verstärkung. Engagierte Mütter oder Väter sind herzlich willkommen. Kontakt siehe unten.

Info unter: kima-annette@web.de