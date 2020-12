Mit blauem Absperrband ist das Riesenrad am Burgplatz im unteren Teil umwickelt. Flatterband auf dem „Lass uns nicht hängen“ in zigfacher Ausführung steht. Das erregt Aufmerksamkeit. Und das ist auch so gewollt. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Düsseldorfer Kinderschutzbundes. Veranstalter Oscar Bruch jr. unterstützt diese Aktion. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung“, sagt Christine Linzenich, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes

Düsseldorf, „denn zurzeit brauchen unsere Kinder mehr Hilfe denn je.“

Mit dieser Kampagne will der Kinderschutzbund Düsseldorf deutlich machen, dass die Nöte und Sorgen der Kinder in der aktuellen Krise nicht vergessen werden dürfen. Deshalb ist das Flatterband an verschiedenen Stellen der Stadt zu sehen.

Bruch hat sich sofort bereit erklärt, das „Wheel of Vision“, das momentan wegen der Pandemie still

steht, einzupacken. Außerdem spendet er 100 Freikarten für Kinder, die während der Krise besonders leiden. „Wir wollen Kindern in den schweren Zeiten wenigsten ein bisschen Freude schenken“, sagt er.

Mit der Kampagne bittet der Verein um Spenden, denn das Krisenjahr hat das übliche Spendenvolumen um die Hälfte reduziert, da viele Aktionen und Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. So ist neben dem Schriftzug „Lass uns nicht hängen“ ein QR-Code platziert, über den man direkt die Kinderschutzbund-Spendenseite erreichen kann.

Fot von re. nach li. Christine Linzenich, Stellvertr. Vorsitzende Kinderschutzbund Düsseldorf e.V. und Oscar Bruch jr. zeigt "Daumen hoch". Foto: © Fotodesign mangual.de