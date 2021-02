Unter dem Slogan "Wer rastet, der rostet", bietet Bettina Borsch, Leiterin der Begegnungsstätte Aktivtreff60plus, Krummenweger Straße 1, und das Team des Aktivtreffs in Lintorf Senioren verschiedene Angebote an, um die ältere Generation in Coronazeiten körperlich und geistig fit zu halten. Im Gespräch mit dem LK erläutert die Lintorferin ihre Offerten.

Von Andrea Becker

Lintorf. "Die Situation wird für die älteren Leute im Lockdown langsam schwierig. Die Menschen brauchen den Austausch", so Borsch. Grund genug für die engagierte Leiterin, den Senioren den Alltag abwechslungsreicher zu gestalten.

So hat die "Seelsorgebank" vor und im Aktivtreff60plus vormittags immer ein Plätzchen frei. "Die Seelsorgebank gibt es bei Wind und Wetter. Ich lasse zwei Kontakte zu, damit sich die Menschen untereinander austauschen oder mit mir sprechen können. Es ist so eine Art "Müll-ecke", wo jeder seine Sorgen und Ängste teilen kann", fasst Borsch die Gespräche zusammen.

Darüber hinaus initiiert sie auch Kurse, wie "Sozial und digital vernetzt", in denen sie den Senioren den Umgang mit dem Handy oder Tablet erklärt, damit diese sich auch untereinander austauschen können.

Auch die sportliche Betätigung kommt dabei nicht zu kurz. "So wurde in Coronazeiten die gute alte Wii-Konsole wieder ausgegraben, damit die älteren Menschen sich unter meiner Anleitung auch zu Hause bewegen können." Um geistig fit zu bleiben, hat Borsch das "Gedächtnistraining to go" ins Leben gerufen. So werden den Mitmenschen Flyer in die Briefkästen geworfen oder sie können sich diese vor Ort abholen und dann kann alleine oder miteinander gerätselt werden. "Einige Teilnehmer rufen sich an und versuchen gemeinsam, die richtige Lösung zu finden."

Hilfe bei der Impfterminvergabe

Und wer Borsch kennt, weiß, dass sich die Lintorferin auch um das leibliche Wohl der Senioren im Form von "Mutmach-Sachen" kümmert. Zu Valentin gab es einen "Seelenwärmer" mit Tee und Gebäck, der an die Haustür gebracht wurde, dazu ein kurzes Gespräch, auch kleine Gesten sorgen dafür, dass die Senioren bei Laune gehalten werden. Aber der Clou ist die Offerte "Rent a dog": Mit Borschs Mischlingshund "Charly" dürfen die bewegungsfreudigen Senioren regelmäßig Gassi gehen, zur Freude von Zwei- und Vierbeiner. "Charly ist hier stadtbekannt."

Außerdem gibt es die Einkaufshilfe für Senioren. Jugendmitarbeitende und andere Gemeindemitglieder kaufen für die ältere Generation ein und erledigen kleinere Besorgungen, wenn die Senioren nicht aus dem Haus kommen. Zudem steht das Team auch bei der Impfterminvergabe zur Verfügung. Wer Hilfe benötigt, wendet sich an Bettina Borsch, Tel. 0151/1453892 und 02102/31611.