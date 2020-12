Zur Nachahmung empfohlen

Auch wenn uns Corona aktuell plagt, Weihnachten findet trotzdem statt – und den Weihnachtsmann mit seinen neun Rentieren gibt es wirklich.

Den Beweis dafür erbrachte gestern AOK-Mitarbeiter Andreas Vogt in seiner Rolle als Weihnachtsmann.

Mit einem Augenzwinkern wurde der Weihnachtsmann von einer WHO-Mitarbeiterin für seine wichtige, systemrelevante Mission für immun gegen Corona erklärt und unterliegt bis zum 26.12.2020 keinen Reisebeschränkungen. So berichtete WDR 2 mit einer Meldung.

Trotzdem ging Andreas Vogt bei seinem weihnachtlichen Besuch der Tageseinrichtung für Kinder auf der Potsdamer Straße 41 in Düsseldorf Hassels-Nord sehr vorsichtig und auf Abstand vor.

In der Einrichtung warteten viele Kinder bereits ungeduldig und gespannt auf den Santa mit den Geschenken.

Einige Wochen zuvor hatten sich die Kinder ihre persönlichen Geschenke aus einer Nordpol-Geschenkeliste ausgesucht und ihre Bestellung über die Leiterin des Tageseinrichtung, Ute Yankam, offiziell beim Weihnachtsbüro bestellt.

Da es in diesem Jahr sehr viele Geschenkbestellungen von Kindern weltweit gibt, unterstützte den Weihnachtsmann das Team der Buch & Spielkiste aus Korschenbroich-Glehn bei der Bestellung und Verpackung der Geschenke für 54 Kinder - und spendete Spiele, sowie einen "Lesebären".

Die Finanzierung der 54 Geschenke erfolgte über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK Rheinland/Hamburg in Düsseldorf. Pro Geschenk konnten die Mitarbeiter/Innen eine Geschenkpatenschaft für 15,- EUR spenden.

Da erfreulichwerweise noch mehr Geld an Spenden zusammenkamen, konnte der Einrichtung noch eine Geldspende von 500,- EUR und Kinderbücher im Wert von 160,- EUR überreicht werden.

Auf ein mit den Kindern gemeinsames Schmücken des Weihnachts-Wunschbaumes bei der AOK musste dieses Jahr verzichtet werden. Dennoch erstrahlt der wunderschön geschmückte Baum mit den Wunschsternen der Kinder an der AOK-Zahnklinik in Düsseldorf. Der Weihnachtsmann schmückte eben selbst den Baum. Not macht erfinderisch.

Der Weihnachtsmann erhielt in diesem Jahr weder selbstgebackene Kekse, noch ein Glas Milch.

Er kam noch nicht einmal in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, sondern reichte die Geschenke vom Außengelände aus in die Räumlichkeiten durch das geöffnete Fenster.

Eine etwas seltsame, aber zweckmäßige und sinnvolle Bescherung, aber Sicherheit geht vor.

Andreas Vogt: „Wir organisieren diese schöne Spenden Aktion bereits seit 7 Jahren. Die Kinder hier leben in einem sozialen Brennpunkt. Die Kinder glauben und freuen sich auf den Weihnachtsmann mit seinen Geschenken. Das macht schließlich Weihnachten aus. Und das lassen wir uns auch trotz Corona nicht nehmen. Deshalb die heutige Übergabe noch schnell vor dem morgigen Lockdown“.

Als die Kinder überglücklich ihre Geschenke auspackten, war der Weihnachtsmann für sie nicht mehr interessant.

Eine gute Gelegenheit für den guten Mann, sich wieder auf den Weg zu weiteren Geschenkübergaben und Vorbereitungen für Weihnachten zu machen.