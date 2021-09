Paris und Düsseldorf stehen zweifelsohne für Mode und Esprit. Beide Städte sind unteilbar mit großen Designern und Marken verbunden. Und beide Städte bringen jedes Jahr neue Talente hervor. In Paris ist die Ecole de Mode (EIDM) eine der ersten Adressen, wenn es um die Ausbildung von Nachwuchstalenten geht. In Düsseldorf hat sich das Fashion Design Institut (FDI) unter jungen Modedesignern, und jenen die es werden wollen, einen Namen gemacht. Beide Schulen haben nun eine Zusammenarbeit im Rahmen des Erasmus-Programms vereinbart. Damit wird es zukünftig Schüler*innen und Dozent*innen beider Modeschulen möglich sein in der jeweils anderen Stadt lernen bzw. lehren zu können.

Mit der Ecole de Mode hat die Düsseldorfer Modeschule einen international renommierten Partner gewonnen. Die Pariser Schule ist als erste französische Modeschule in der Weltrangliste der Business Schools – CEOWORLD Magazine 2020 – positioniert und bietet als Austauschpartner den Schüler*innen und Dozent*innen des FDI einen Einblick in die internationale Modewelt.

Die kreative Leiterin des FDI sagt dazu: “Schon heute haben wir viele Angebote, die den Schüler*innen einen Blick über den berüchtigten Tellerrand bieten. Aber ein Austauschsemester in Paris ist natürlich etwas ganz besonderes und bietet Schüler*innen und Dozent*innen die kreative Weiterentwicklung auf internationalem Niveau.”