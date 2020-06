belvona - Wohnungsunternehmen, macht gefälligst Euren Job!

Frank Krienen ist Geschäftsführer der belvona GmbH aus Düsseldorf, ein Unternehmen, das seit März am Markt ist und zur Zeit in großem Stil Wohnungen aufkauft. Dahinter steckt ein Plan! Krienen und sein Unternehmen sind angetreten, endlich anders zu handeln. Und den Mieter wieder in den Fokus zu stellen.

"Man möchte den börsennotierten Wohnungsgiganten zurufen: Macht endlich Euren Job!" sagt Krienen und fügt hinzu: "Aber es ist hoffnungslos." Also macht er sich daran, diesen Job selbst zu übernehmen. "Natürlich muss ein Unternehmen Geld verdienen," erklärt Krienen, "aber in unserer Branche geht es um den Mieter. Wenn man das nicht kapiert, hat man in dem Business nichts verloren."

Mit umfassendem Service will Krienen ein Wohngefühl erzeugen, wie man es aus der guten alten Zeit kennt. Ein Property-Manager zum Beispiel, der jederzeit ansprechbar ist, sollte es Mängel oder sonstige Probleme geben. "Wie früher, als man seinen Vermieter auch noch persönlich kannte," schwärmt Krienen. Das schließt moderne Techniken keinesfalls aus. So plant belvona auch Mieterforen, Facebookgruppen oder eine App. "Wir machen unseren Job," sagt Krienen, "das ist das Mindeste, was Mieter erwarten können."

Zufriedenheit garantiert:

Bei belvona ist man überzeugt von dem Konzept. Deshalb gibt das Unternehmen seinen Mietern sogar eine Zufriedenheitsgarantie. "Wenn der Mieter nicht zufrieden ist, dann ändern wir das umgehend," sagt Krienen. "Darum ist es so wichtig, immer nah am Mieter zu sein. Direkt vor Ort. Denn nur da erfahre ich, was die Mieter wirklich bewegt."

Weitere Informationen finden sich online unter belvona.de oder youtube.com/watch?v=QHjLKgUrd7w.

Die belvona GmbH ist ein bundesweit tätiges, vollintegriertes Wohnungsunternehmen, das mit seinen modernen und schönen Wohnanlagen über 14.000 glücklichen Mietern ein Zuhause schenkt. Die Standorte liegen vornehmlich im Westen und Norden Deutschlands und bieten Mietern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ein überdurchschnittlich modernes und gleichermaßen bezahlbares Zuhause. Dies zeigt der niedrige belvona-Mietpreis von durchschnittlich nur 4,61 EUR pro Quadratmeter.

