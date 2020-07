Heruntergewirtschaftete Wohnanlagen, alleingelassene Mieter – es läuft vieles schief auf dem Wohnungsmarkt. Mit der belvona GmbH aus Düsseldorf sorgt nun ein Unternehmen für Aufsehen, das den Mieter endlich wieder für voll nimmt. Und Wohnen wie in der „guten alten Zeit“ bietet.

Frank Krienen ist Geschäftsführer der belvona. Er kann es kaum glauben, wie Mieter oft behandelt werden. „Es ist für Mieter oft unmöglich, überhaupt einen Ansprechpartner zu finden“, ärgert sich Krienen. „Bei den anonymen Börsengiganten gelten die Mieter nichts mehr. Aber das werden wir ändern!“

Krienen meint es ernst mit seinem Versprechen. Das kann man in den Wohnanlagen beobachten, die vor kurzem von der belvona übernommen wurden. Dort werden mit massivem Aufwand Sanierungen durchgeführt, Schäden beseitigt, Wände neu gestrichen, Grünanlagen gepflegt.

Der Mieter steht bei belvona im Mittelpunkt

Es ist eine Art Revolution, die sich die belvona vorgenommen hat. Das Ziel: Endlich den Mieter wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und so ein Wohngefühl zu schaffen wie in der „guten alten Zeit“.

Bei der belvona arbeitet man mit Hochdruck an dem Wohnkonzept. Frank Krienen erläutert, was belvona anders machen will: „Wir bauen auf persönlichen Service. Das heißt: Mieter haben bei uns immer einen Ansprechpartner – egal bei welchem Anliegen.“

Persönlicher Service

Dafür steht der Property-Manager, den es direkt in jeder Wohnanlage gibt. Weitere wichtige Elemente sind mobile Mieterbüros vor Ort, eine Chat-Funktion zur direkten Mieterkommunikation, ein Mieter-Forum und eigene Facebookgruppen.

„Der persönliche Kontakt ist entscheidend“, sagt Krienen. „Nur so wissen wir, was unsere Mieter bewegt. Und dann können wir nachbessern, wo es noch Bedarf gibt.“ Die ersten Mieterreaktionen sind begeistert. Doch Krienen ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus. „Unser Ziel ist 100 Prozent Mieterzufriedenheit“, betont er, „Da machen wir auch gar keine Kompromisse.“ Die Mieter der belvona wird es freuen.