Kreativ, zukunftsorientiert, digital: Kathrin de Blois, die gemeinsam mit ihrem Bruder Bernd Haaß das Mönchengladbacher Familienunternehmen Haaß GmbH & Co. KG leitet, nahm beim 6. Tag des Mittelstandes die Auszeichnung “Problemlöser” entgegen.

Damit würdigt die Verlagsgruppe 'markt intern' - pünktlich zum 50. Jubiläum des Verlags - als Initiator des digitalen Events die Einführung einer eigenen Mitarbeiter-App für den datenschutzkonformen Austausch zwischen den mehr als 55 Mitarbeitern des Handwerksbetriebs sowie die offensive digitale Kompetenz des Unternehmens bei der Einstellung von Auszubildenden.

Gemeinsam – erfolgreich – vor Ort – das Motto des von 'markt intern' initiierten “Tag des Mittelstandes 2021” stand unter dem Eindruck der unternehmerischen Erfahrungen der vergangenen rund eineinhalb Jahre – und der Chancen und Möglichkeiten, die sich Mittelständler daraus für die Zukunft erarbeitet haben. Ausgestrahlt wurde der in diesem Jahr digitale Event aus dem Produktionsstudio des Düsseldorfer ‘markt intern'-Verlags. Virtuell zugeschaltet waren unter anderem Fachhändler, Fachhandwerker sowie Vertreter von Industrie und Dienstleistung aus ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Hans Georg Pauli, Chefredakteur der 'markt intern'-Redaktion “Installation Sanitär/Heizung”, interviewte Kathrin de Blois und überreichte die Urkunde „Problemlöser“.

Bei der Preisverleihung erklärte Kathrin de Blois, die im Studio vor Ort war, dass die Ehrung für ihr Unternehmen Anerkennung und Ansporn zugleich sei. Sie betonte: „Die Mitarbeiter-App gewährleistet die schnelle und sichere interne Kommunikation unserer Fachkräfte.“ Gerade der Datenschutz sei dem Handwerksunternehmen dabei sehr wichtig.

Fachkräfte und Auszubildende erreicht Haaß genau dort, wo sie häufig anzutreffen sind - in den Sozialen Medien. Dem Nachwuchsmangel kann so entgegengewirkt werden: In diesem Jahr bereitet der Handwerksbetrieb 16 Azubis auf das Berufsleben vor – davon drei mit Abitur.

Kathrin de Blois: „Hinzu kommt, dass die Jugend sich intensiv für das Klima einsetzt und unsere Branche letztendlich die entsprechenden Produkte, z.B. Solar- und Photovoltaiklanlagen installiert. Hier können junge Menschen aktiv etwas gegen den Klimawandel tun.“

Kathrin de Blois und ihr Bruder Bernd Haaß sehen die Ehrung als Bestätigung ihres innovativen Konzepts, in dem die meisten Arbeitsabläufe digitalisiert sind: Monteure drucken vor Ort die Rechnung aus, Interessierte können im Netz die Kosten für eine neue Heizungsanlage ermitteln. Und wer ein neues Bad plant, reist bei Haaß mittels 3D-Brille durch seinen zukünftigen Wellness-Tempel. Die Einführung der Mitarbeiter-App ist nun ein weiterer Schritt in Richtung erfolgreiche, digitale Zukunft.

Neben Haaß wurden zwei weitere mittelständische Geschäfte und Betriebe ausgezeichnet, die nachahmenswerte Konzepte gefunden haben, um gemeinsam mit ihren Kunden und Mitarbeitern vor Ort auch in der Pandemie erfolgreich zu bleiben.

Das Unternehmen „Haaß - Sanitär und Heizung“ wurde 1987 von Georg Haaß in Mönchengladbach-Rheydt gegründet. Die Firma beschäftigt heute über 55 Mitarbeiter und bietet ihren Kunden einen umfassenden Service im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik inklusive Notdienst. Bernd Haaß, Installateur- und Heizungsbauermeister, verantwortet die technische Geschäftsführung. Kathrin de Blois (geb. Haaß), die in London Wirtschaftswissenschaften studiert hat, verantwortet die kaufmännische Geschäftsleitung des Unternehmens. Weitere Infos unter: https://www.haass-haustechnik.de/

Foto: v.l.n.r. Georg Haaß , Kathrin de Blois, Hans Georg Pauli Fotorechte: Haaß