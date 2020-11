Einfach nur wohnen kann man überall – bezahlbaren Luxus gibt es nur bei belvona. Wer jetzt schnell ist und als erster von 100 Neumietern seinen Vertrag unterschreibt, bekommt 500 Euro Weihnachtsgeld und wohnt die ersten drei Monate mietfrei.

100 x 500 Euro sofort und drei Monate mietfrei wohnen – bei der belvona Weihnachtsaktion muss man schnell sein!

500 Euro bei Vertragsunterschrift: belvona belohnt damit alle Neumieter, die sich jetzt für eine der neuen Luxuswohnungen an insgesamt 11 Standorten entscheiden. Zudem wohnen die Glücklichen 100 in den ersten drei Monaten komplett mietfrei.

Wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Bad Kreuznach, Bad Salzuflen, Dortmund, Herford, Horn-Bad Meinberg, Herten, Porta Westfalica, Wuppertal, Detmold, Oberhausen oder Duisburg ist und dabei nicht einfach nur wohnen, sondern echten Luxus genießen will, ist hier richtig. Das Besondere am belvona Konzept: Der Luxus ist bezahlbar.

Luxus bezahlbar – ein in der Branche einzigartiges Konzept

Wer sich die Musterwohnungen genau anschaut, die aktuell an fast allen belvona Standorten für Besichtigungen zur Verfügung stehen, erkennt schnell, dass Luxus hier nicht einfach nur ein schönes Wort ist. Vom großformatigen, weißen Marmor in den Bädern über den edlen Natursteinboden in Marmor-Optik bis hin zum erstklassigen Boden im Fischgrätmuster sowie den hochwertigen Kassettentüren und Zargen: Wer hohe Ansprüche an seine Wohnung stellt, wird sie hier erfüllt sehen. Eine derartige Ausstattung ist auf dem Wohnungsmarkt einzigartig und passt eher zu einem Neubau als zu einer Mietwohnung.

Hohe Ansprüche verwirklichen – das aber zu niedrigen Preisen: Auch in dieser Hinsicht ist das Konzept der belvona einzigartig. „Wir möchten unseren Mietern einen wirklich einzigartigen Wohnstandard bieten, das Ganze soll aber bezahlbar bleiben.“, erklärt belvona. „Für uns stehen dabei die Mieter im Mittelpunkt. Wir haben in den vergangenen Monaten der Krise immer wieder erlebt, wie wichtig eine hochwertige Wohnumgebung ist. Wir möchten allen, die jetzt auf der Suche nach einer neuen, schöneren Wohnung sind, die Möglichkeit bieten, trotz der unsicheren Lage in Sachen Wohnstandard keine Kompromisse machen zu müssen.“.

Seit belvona am Markt aktiv ist, stößt das besondere Konzept des Unternehmens auf reges Interesse. Mieter, die sich bei Besichtigungsterminen selbst vom Luxus in den neuen Musterwohnungen überzeugen können, geben durchweg positives Feedback. „Wir hatten sogar Interessenten da, die gar nicht aktiv nach einer neuen Wohnung gesucht haben, aber auf unser Angebot aufmerksam geworden sind und sich dann ganz spontan entschieden haben. Das Konzept kommt sehr gut an – natürlich besonders jetzt, während die Weihnachtsaktion läuft.“, erklärt belvona.

Wer sich eine Luxus Wohnung, 500 Euro sowie 3 Monate Mieterlass sichern will, sollte nicht zögern

Eine Wohnung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird, 500 Euro direkt bei Vertragsunterschrift und 3 Monate mietfreies Wohnen nach dem Einzug im Dezember: Dass ein so attraktives Angebot limitiert ist, versteht sich von selbst. „Tatsächlich sind die ersten Verträge auch schon unterschrieben. 100 Glückliche wird es insgesamt geben, wer dazugehören will, muss sich beeilen.“, erklärt belvona.

Besichtigungstermine in den Musterwohnungen an den 11 Standorten können auch während des Lockdowns vereinbart werden. Mit einem starken Hygienekonzept sorgt das Unternehmen dafür, dass entsprechende Termine für alle Beteiligten sicher ablaufen. Mehr Informationen und alle Kontaktdaten finden Interessenten hier.

Wer ist belvona?

Das Wohnungsunternehmen ist seit Anfang 2020 am Markt und übernimmt immer mehr Standorte in Deutschland. Trotz der Corona Krise hat belvona es geschafft, sich am Markt zu positionieren und mit einem einzigartigen Konzept, echten Luxus in First-Class Qualität für Mieter bezahlbar zu machen.