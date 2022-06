“Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot.”

(Rainer Maria Rilke)

Mit ihrem Chanson “Für mich soll’s rote Rosen regnen” wurde Hildegard Knef über Nacht zur Legende. Ob Liebe, Leidenschaft, Dankbarkeit oder Trauer – weltweit ist die Rose das Symbol für unsere ganz großen Gefühle. Doch wo und unter welchen Bedingungen die “Königin der Blumen” aufwächst, wissen die wenigsten.

Grund genug für mehr als 30 Unternehmer aus Düsseldorf und Köln, den Rosenhof Odendahl in Neuss-Allerheiligen zu besuchen. Hier werden auf knapp 20.000 Quadratmetern Gewächshausfläche und 35.000 Quadratmetern Freilandfläche mehr als 300 Rosensorten kultiviert. Damit ist das Unternehmen einer der größten und modernsten Produzenten von Rosen in Deutschland.

“Als ich vor vielen Jahren hier bei meinem Vater anfing, ahnte ich noch nicht, welche Bedeutung Rosen für mein Leben haben würde”, erinnert sich Franz Josef Odendahl, der den Familienbetrieb mit 30 Mitarbeitern in 2. Generation mit Hingabe leitet, und fügt hinzu: “Heute macht es mich jeden Tag glücklich, diesen wunderschönen Pflanzen beim Wachsen zuzusehen.”

Ein Erfolgsrezept des Rosenhofs: Die Kombination von traditioneller Handarbeit und modernster Technik. So verschließen Dächer und Wände bei schlechtem Wetter mit Starkregen oder Hagelschlag die sonst offenen Gewächshäuser vollautomatisch und schützen die empfindlichen Blumen – eine spezielle App macht’s möglich. Auch die niedrigen Temperaturen im Winter/ Frühjahr sind immer wieder eine Herausforderung. Vor allem frisch getriebene Rosen müssen vor Frost geschützt werden, so Odendahl. Um Verschwendung von Wasser zu vermeiden, hat Franz Josef Odendahl ein geschlossenes Bewässerungssystem installiert, das überschüssiges Gießwasser wieder auffängt und aufbereitet. So gelangt der wertvolle Dünger nicht ins Grundwasser und das angesammelte Regenwasser versickert nicht im Boden.

“Mit welchem Engagement und technischem Know-how hier gearbeitet wird, ist wirklich beeindruckend”, betont Marco van der Meer, Vorsitzender von DIE FAMILIENUNTERNEHMER Düsseldorf Niederrhein, in seiner charmanten Ansprache.

Anschließend erläuterte er die politischen Ziele des Wirtschaftsverbandes - Bürokratieabbau, Verbesserung der Infrastruktur - und wies auf kommende Veranstaltungen wie das Sommerfest am Freitag, dem 26. August 2022, auf dem Rheinschiff MS Riverstar, die große Gala von DIE FAMILIENUNTERNEHMER auf Schloss Bensberg am Samstag, dem 5. November 2022, und die Veranstaltung von DIE JUNGEN UNTERNEHMER am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, im Rahmen der Düsseldorfer Startup-Woche im Areal Böhler hin - weitere Informationen und Anmeldung hierzu unter: https://www.junge-unternehmer.eu/veranstaltungen/veranstaltung/duesseldorfer-start-up-woche.html

Fazit: Ein rundum gelungener und informativer Ausflug in das faszinierende Reich der Rosen.

DIE FAMILIENUNTERNEHMER folgen als politische Interessenvertretung der Familienunternehmer den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Mitgliedsunternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 460 Mrd. Euro (Vgl. BIP Deutschland: rund 3.025 Mrd. Euro). Über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind eigentümergeführte Familienunternehmen.

Foto 1: Rosige Zeiten: Franz Josef Odendahl und Marco van der Meer; Fotograf: Jörg Schwarz

Foto 2: Unternehmer im Rosenhof, Fotografin: Claudia Odendahl