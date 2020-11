Erst seit Frühjahr 2020 ist belvona am Markt und hat seitdem bereits zahlreiche Gebäude und Wohnanlagen übernommen. Oft waren diese nicht im besten Zustand, sodass Renovierungen und Reparaturen dringend notwendig waren. Das Wohnungsunternehmen hat direkt losgelegt und trotz der schwierigen Corona Zeit ist das an vielen Standorten bereits deutlich zu sehen. Gepflegte Anlagen, frisch gestrichene und gesäuberte Treppenhäuser, Fassaden, Keller und mehr – belvona hat ganze Arbeit geleistet und macht weiter. An Standorten wie zum Beispiel in Hückeswagen in NRW (siehe BIld) zeigt sich das auf den ersten Blick.

Viele Objekte sind kaum wiederzukennen – das belvona Team arbeitet auf Hochtouren

Für das Team von belvona geht es schon am ersten Tag einer Übernahme los mit der Arbeit. Die zuständigen Property Manager sind vor Ort, sprechen mit den Mieterinnen und Mietern, nehmen Schäden auf und lernen das Objekt und seine Bewohner persönlich kennen. Sofern am Gebäude Schäden oder Mängel festgestellt werden, beginnen auch die Reparaturen und Renovierungsarbeiten sofort. Der Facility Management Partner von belvona ist dabei und nimmt direkt die notwendigen Arbeiten auf. Vielfach kann sofort damit begonnen werden, Schäden zu beheben und auf die Anliegen der Bewohner einzugehen.

Die starke Präsenz am ersten Tag kommt bei Mieterinnen und Mietern gut an. „Das ist wirklich anders, als wir es vom Vorbesitzer gewohnt sind.“, berichtete eine Mieterin in Dortmund. „Hier wird sofort gehandelt und man fühlt sich gehört.“. Ein freundliches und gutes Verhältnis zwischen Vermieter und Bewohnern – genau das ist es, was belvona mit ihren Mühen anstrebt. „Wir möchten, dass unsere Mieter zu 100% mit unserer Arbeit zufrieden sind und sich in ihrem Zuhause rundum wohlfühlen.“, erklärt belvona. „Das bedeutet für uns Höchstleistung direkt vom ersten Tag an. Natürlich ist es in der Corona Zeit in diesem Jahr oft schwierig gewesen und wir sind nicht so schnell vorangekommen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Aber unser Team hat nicht aufgegeben und das sieht man an den Standorten auch.“.

So sieht Wohnen mit belvona aus – Nicht nur Anlagen und Gebäude, sondern auch die Wohnungen glänzen

100% Einsatz für Mieter – das gilt nicht nur für die Instandsetzung und Pflege der Anlagen und Gebäude, sondern für das gesamte Service Konzept des Wohnungsunternehmens. Direkte Ansprechpartner für die Bewohner sind dabei ein Kernstück der Strategie. Sie sind nicht nur telefonisch oder per E-Mail persönlich erreichbar, sondern auch in speziell angesetzten Mietersprechstunden. Hier können Probleme und Sorgen, aber auch Wünsche offen besprochen werden.

Ein weiterer fester Teil des belvona Konzeptes ist der in der Branche einzigartige Wohnstandard. Unter dem Motto „Bezahlbarer Luxus“ ist die belvona aktuell damit befasst, Wohnungen auf ein sonst nur aus dem Neubau bekanntes Ausstattungs-Niveau zu bringen. Mit edlen Natursteinböden in Marmor-Optik, hochwertigen Kassettentüren und Zargen, weißem Marmor in den Bädern und schönen Böden im Fischgrät-Muster sorgt das Unternehmen für eine Umgebung, in der sich Mieterinnen und Mieter zu 100% wohlfühlen können. „Das alles wird zu einem unschlagbar günstigen Preis realisiert.“, erklärt belvona. „Wir gehen bei der Ausstattung unserer Luxus Wohnungen keine Kompromisse ein und können dank einer gut durchdachten Systembauweise dafür sorgen, dass dieser hohe Standard nicht nur überall realisierbar wird, sondern auch überall bezahlbar bleibt.“.

So strahlen aktuell nicht nur viele der von belvona in diesem Jahr übernommenen Anlagen und Gebäude, sondern auch die an allen Standorten fertiggestellten Musterwohnungen, in denen Interessenten sich dank eines starken Hygienekonzeptes auch jetzt ein Bild vom bezahlbaren Luxus machen können.