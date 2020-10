Viele IT Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter. Der Arbeitsmarkt ist wahrlich leergefegt, und es gilt als Arbeitgeber positiv aufzufallen. Gerade mittelständische Unternehmen, deren Namen man nicht sofort kennt, haben es im Vergleich zu großen Konzernen schwerer, mit ihrem Stellenangebot aufzufallen und im ersten Schritt das Interesse der Bewerber zu wecken. Helfen kann dabei ein hochwertiges Arbeitgebersiegel.

Was ist eigentlich ein Arbeitgebersiegel?

Unter dem Begriff Arbeitgebersiegel versteht man eine Auszeichnung für Arbeitgeber, welche die Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber kommuniziert. Es gibt verschiedene Auszeichnungen mit verschiedenen Verfahren. Grundlage sind in der Regel Mitarbeiterbefragungen und weitere Merkmale, welche die Arbeitgeberattraktivität beurteilen.

Was bedeutet es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein?

Verschiedene Studien haben gezeigt, was Arbeitnehmern heute wichtig ist. So haben die Unternehmensreputation und die Arbeitsinhalte einen sehr hohen Einfluss auf die Attraktivität eines Arbeitgebers. Aber auch die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens ist wichtig, da diese für einen sicheren Arbeitsplatz steht. Von besonderer Bedeutung sind den Beschäftigten Spaß bringende Aufgaben und erfüllende (sinnvolle) Tätigkeiten, ein wertschätzender Umgang und die passende Führungskultur. Für immer mehr Beschäftigte gewinnen immaterielle Werte an Wichtigkeit.

Was bringt ein Arbeitgebersiegel für ein IT Unternehmen?

Ein gutes Arbeitgebersiegel hilft IT Unternehmen nicht nur besser aufzufallen, sondern bringt den Unternehmen einen zusätzlichen Mehrwert. Bei der Zertifizierung als Top Arbeitgeber (DIQP) werden die Beschäftigten eines Unternehmens nach deren Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber befragt und es werden die Leistungen eines Unternehmens als Arbeitgeber erfasst und bewertet.

Die so zertifizierten Unternehmen bekommen nicht nur ein Arbeitgebersiegel, sondern auch eine Auswertung der Befragung. Oftmals finden sich darin viele Verbesserungsvorschläge der Beschäftigten und können den Unternehmen helfen, noch besser aus die Wünsche der Beschäftigten einzugehen. Außerdem zeigt eine Befragung auch die Wertschätzung der Unternehmensleitung gegenüber den Beschäftigten. Unternehmen sind also gut beraten, regelmäßig die Zufriedenheit der Beschäftigten zu messen.

Wie finde ich die passende Zertifizierung?

Eine gute Orientierung bietet das Internetportal label-online.de. Das unabhängige Portal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und bewertet Labels nach den Bereichen: Anspruch, Unabhängigkeit, Kontrolle und Transparenz. Die bestmögliche Bewertung für ein Label ist dort die Einstufung als "besonders empfehlenswert". Alle von Label-online.de bewerteten Label des DIQP haben übrigens genau diese Auszeichnung als "besonders empfehlenswert" erhalten.

Was kostet eine Zertifizierung als Top Arbeitgeber (DIQP)?

Die Kosten für die notwendige Mitarbeiterbefragung und Auswertung betragen 290 EUR dazu kommen ab 2200 EUR für die Unternehmen, welche die Befragung erfolgreich bestanden haben. Die Zertifizierungskosten sind dabei abhängig von der Unternehmensgröße und beinhalten ein Marketingpaket mit einer Urkunde, zwei Acrylaufstellern und den Siegelgrafiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.diqp.eu oder bei der Zertifizierungsgesellschaft SQC-Qualitycert unter www.sqc-cert.de oder unter www.attraktiver-arbeitgeber.de