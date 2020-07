Die belvona GmbH ist erst seit kurzem auf dem Markt, sorgt aber durch auffallende Geschäftsmethoden bereits für Aufsehen. Das Düsseldorfer Unternehmen kauft zurzeit massenhaft Wohnungen auf. Doch viele der Einheiten haben extreme Mängel. Die belvona will sie trotzdem vermieten. Was steckt dahinter?

Schimmel, Wasserschäden, total heruntergekommene Wohnungen: Wer sich auf den neuen Wohnanlagen der belvona GmbH umsieht, wird schockiert sein. An den Fassaden bröckelt der Putz. Die Wege stehen voll mit Sperrmüll. Die Grünflächen sind von Unkraut überwuchert. Die Treppenhäuser sind dunkel und dreckig. Und das ist erst der Anfang.

Denn in vielen der Wohnungen der belvona zeigt sich meist das pure Grauen. Schimmel an den Wänden zeugt von feuchten Wohnungen. Die Fäule sitzt unter den Tapeten – eine gesunde Wohnumgebung sieht anders aus.

Manche Wohnungen haben keinen Strom mehr – dafür Wasserschäden. Auch Keller stehen unter Wasser. Was hatte der neue Eigentümer hier vor?

Fragwürdige Methoden – belvona übernimmt Problem-Häuser



Tatsächlich hängen viele Bewohner an ihrem Zuhause, das nun von der belvona übernommen wurde. Viele wohnen seit Jahren oder gar Jahrzehnten dort und wollen nicht ohne Grund wegziehen. Doch sind die Bedingungen dort überhaupt noch lebenswert?

Auf den ersten Blick nein. Die Wohnanlagen, die die belvona seit wenigen Tagen betreut, machen einen völlig verwahrlosten Eindruck. Es wird deutlich: Hier hat sich seit vielen Jahren niemand mehr darum gekümmert, die Objekte in Schuss zu halten und so für eine angenehme Wohnumgebung zu sorgen.

Die belvona hat also ein riesiges Paket an Problem-Häusern übernommen. Wusste man bei den Düsseldorfern, was man tut? War den Leuten bei belvona klar, welche Immobilien sie in Zukunft betreuen werden? Denn das Unternehmen investiert weiterhin in großem Stil. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und im südlichen Niedersachsen kauft belvona zahlreiche Wohnanlagen quasi en bloc auf.

Klagen in ganz Deutschland – welche Strategie verfolgt die belvona?

Dazu gehören zum Beispiel das Fredenbaum Carré und das Herwing Ensemble in Dortmund, das Schormanns Ensemble in Bad Salzuflen, das Altstadtensemble Herford, der Wohnpark Elfenhang und der Wohnpark Engelshöhe in Wuppertal oder das Neulandensemble in Detmold. Klangvolle Namen, die viel versprechen. Aber was zeigt sich in der Realität?

Wer etwas zu der belvona recherchiert, stößt sehr schnell auf Presseberichte, die ein überraschendes Schlaglicht auf das Unternehmen werfen. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den verwahrlosten Wohnungen und der Unternehmensphilosophie der belvona.

Der zentrale Akteur in der Geschichte heißt Frank Krienen. Der Mann ist geschäftsführender Gesellschafter der belvona und als solcher das Sprachrohr der Firma. Ein gut gekleideter, seriös wirkender Mann, der ruhig und bedächtig spricht. Doch was steckt hinter der einnehmenden Fassade?

Um zu durchschauen, was Krienen und die belvona tatsächlich im Schilde führen, lohnt es sich, einige der Zitate des Immobilienmanagers genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn der Teufel steckt im Detail. Was steckt also wirklich hinter den Aussagen eines gewieften Immobilienmanagers wie Frank Krienen?

„Wir wollen, dass unsere Mieter zu 100 Prozent zufrieden sind“, sagt Krienen in einem Interview. Das ist ein extrem hoher Anspruch. Den die belvona mit einem umfassenden, persönlichen Service einlösen und so alle Zweifler Lügen strafen will. „Bei den anonymen Börsengiganten ist der Mieter nur noch eine Nummer. Wir bauen dagegen auf persönlichen Service“, sagt Krienen weiter. „Der Mieter hat bei uns immer einen Ansprechpartner – egal, um was es geht.“ Doch wie sieht das konkret aus?

belvona will mit persönlichem Service punkten



Krienen hat dafür ganz klare Vorstellungen: „Wir haben einen Property-Manager auf jeder Wohnanlage. Der ist jederzeit für alle Anliegen der Mieter ansprechbar und löst Probleme sofort.“ Außerdem sind mobile Mieterbüros geplant, dazu eine Chat-Funktion zur direkten Mieterkommunikation. Ein Mieter-Forum und diverse Facebook-Seiten, in denen sich Bewohner direkt austauschen können, wurden bereits eingerichtet. Angesichts der Zustände in vielen Objekten würde man erwarten, dass diese Plattformen mit Beschwerden überflutet werden. Doch das ist überraschenderweise nicht der Fall.

Viele Mieter äußern sich positiv über den neuen Wohnungseigentümer. „Ich für meinen Teil und auch viele andere Mieter, die ich kenne, sind heilfroh, dass die belvona die Mietwohnungen übernommen hat und die Mieter in den Mittelpunkt ihres Handels stellt“, schreibt ein Forumsgast des belvona-Mieternetzes. Wie kommt ein solch positives Feedback zustande – ausgerechnet in den verlotterten Wohnungen, die die belvona übernommen hat?

Die Antwort ist einfach. Es tut sich was in den Wohnanlagen von belvona. Egal ob in Wuppertal, Duisburg oder Bad Salzuflen – seit die belvona übernommen hat, werden all die Probleme angepackt, die seit vielen Jahren ignoriert wurden. Der Aufwand, den die belvona dabei betreibt, ist beeindruckend.

Sanierte Wohnungen – massives Aufgebot an Servicekräften

So kommen Handwerker und Gartenbauexperten in massiver Personenstärke, um schnell und effizient Ergebnisse zu erzielen. Die Arbeiter streichen die Wände, richten die Treppenhäuser her und räumen die Keller auf. Die Außenflächen werden gepflegt, jeglicher Abfall weggeräumt. Grasflächen werden gemäht, Hecken und Bäume gestutzt, Wege gesäubert. Am Auffälligsten ist jedoch, dass alle Bewohner Besuch bekommen.

Denn jeder einzelne Mieter wird nach Problemen in der Wohnung befragt. Die schimmelnden Wände wurden darauf zum Großteil endlich saniert. Das Wasser im Keller wurde abgepumpt und die Räume wurden trockengelegt. Und das ist noch lang nicht alles. Denn belvona kommt es auf die Details an.

Schließt ein Fenster nicht richtig, wird es nachgezogen. Ist die Spülung kaputt, wird sie umgehend repariert. Rollläden werden nachjustiert, der Wasserdruck verbessert, Lichtschalter ausgewechselt, Bäder saniert. Und so passiert etwas Ungeheuerliches.

Bewohner fühlen sich wohl – belvona hat noch viel vor



Aus den einstigen Gammelwohnungen werden moderne, freundliche Wohnumgebungen. Frisch saniert und mit Umsicht neu gestaltet machen die Wohnungen einiges her. Kein Wunder, dass sich viele Bewohner fühlen wie in einem völlig neuen Zuhause. Die Begeisterung ist groß – auch wenn es natürlich noch viel zu tun gibt. Denn die belvona hat noch viel mehr vor.

Allerdings lassen sich manche Dinge nicht ganz so schnell umsetzen. Deshalb steht noch einiges auf der To-Do-Liste. Ersatzteile für Aufzüge sind aktuell, zu Corona-Zeiten schwer zu bekommen. Da müssen sich die Mieter noch ein wenig gedulden.

Trotzdem: Was in der kurzen Zeit geschafft wurde, ist beeindruckend. Frank Krienen bleibt trotzdem nüchtern. Für ihn sind diese Leistungen selbstverständlich. Er bleibt seinem Motto treu, den Mieter und seine Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Bis jetzt gelingt das hervorragend.