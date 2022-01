Als einzige Schule in Duisburg bietet die Leibniz-Gesamtschule einen Instrumentalunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 an.

Das Lernen eines Musikinstruments ist schon eine tolle Sache: Es schult die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit, hilft dabei Kontakte zu knüpfen und macht - ganz nebenbei - auch noch unglaublich viel Spaß. Im Mittelpunkt der musikalischen Förderung stehen auch die Freude am Musizieren, das Musik-Erleben in der Gemeinschaft und die Stärkung des Selbstwertgefühls.

Deshalb erlernt jede Schülerin und jeder Schüler der Leibniz-Gesamtschule im Musikunterricht die Grundlagen des Keyboard- und Schlagzeugspiels. Darüber hinaus kann jeder seine Fähigkeiten am Instrument auch außerhalb des regulären Unterrichts vertiefen oder ein anderes Instrument wählen. Musikalische Begabungen werden im Rahmen eines Schnuppertages erforscht, an dem die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs verschiedene Instrumente ausprobieren können.

Mittlerweile können an der Leibniz-Gesamtschule neben Saxophon, Klavier, Geige auch Gitarre und Schlagzeug erlernt werden. Dies kann dann bei Interesse im Einzel- oder Gruppenunterricht gegen einen Unkostenbeitrag erfolgen. Einzelne Instrumente werden dabei auch von der Schule verliehen. Und damit beginnt vielleicht eine hoffnungsvolle Musikerkarriere!